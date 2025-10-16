باشگاه خبرنگاران جوان - علی ناصری فرماندار بیرجند با اشاره به مرز ۳۳۱ کیلومتری خراسان جنوبی با افغانستان و وجود معبر رسمی ماهیرود، بر اهمیت این نمایشگاه در ارتقای مراودات تجاری دو کشور تأکید کرد.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برگزار می‌شود و هدف آن توسعه اقتصادی استان، افزایش سهم خراسان جنوبی در تجارت با افغانستان و معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی به سرمایه‌گذاران افغانستانی است.

فرماندار بیرجند افزود: «این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های استان در بخش‌های معدن، صنعت و گردشگری است و زمینه همکاری تجار ایرانی و افغانستانی را فراهم می‌کند.»

وی از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، امکانات و پتانسیل‌های خراسان جنوبی را به سرمایه‌گذاران افغانستانی معرفی کنند و ابراز امیدواری کرد که این رویداد سهم تجارت بین ایران و افغانستان و به‌ویژه ارتباط خراسان جنوبی با ولایت فراه را افزایش دهد.