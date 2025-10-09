استاندار تهران در هفته تهران، این شهر را نماد همزیستی اقوام و قطب اقتصاد و فرهنگ کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، امروز با حضور خبرنگاران از کاخ گلستان بازدید کرد و به مناسبت هفته تهران سخنانی ارائه داد. 

استاندار تهران در ابتدای سخنان خود به تصویب رسمی ۱۴ مهر ماه به عنوان «روز تهران» در شورای فرهنگ عمومی استان اشاره کرد و گفت:امسال با همکاری استانداری، شهرداری تهران، اداره کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌هایی برای شناساندن هویت فرهنگی و تاریخی تهران طراحی شده است. تلاش‌ها در جهت ثبت روز تهران در تقویم رسمی کشور و نامگذاری هفت روز هفته تهران بر اساس موضوعات مختلف ادامه خواهد داشت.

اهمیت تهران از منظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

وی تاکید کرد که تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و به دلیل تردد روزانه بیش از ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نفر از سراسر ایران، باید ظرفیت‌ها و ویژگی‌های آن به خوبی شناسانده شود. استاندار افزود:تمرکز بالا در ابعاد اداری، درمانی، بهداشتی، آموزشی و نظامی در تهران، ضرورت همگرایی بین دستگاه‌ها برای معرفی بهتر این شهر را بیش از پیش برجسته می‌کند.

پیشینه تاریخی و فرهنگی تهران

معتمدیان با اشاره به قدمت تاریخی تهران گفت:کاوش‌های باستان‌شناسی در مناطق چیذر، دروس و قیطریه نشان می‌دهد تهران دارای تاریخی بیش از ۳۰۰۰ سال است. همچنین کشف اسکلت بانوی ۷ هزار ساله در سال ۱۳۹۳، سندی بر تاریخ کهن این منطقه است.

وی ادامه داد:باغ موزه ملی نیز به نمایش این یافته‌ها اختصاص یافته و افزود:امامزاده یحیی با درختی بیش از هزار ساله، نمادی از زنده بودن و پویایی تهران است.

نماد همزیستی ادیان و اقوام در تهران

استاندار تهران به تنوع فرهنگی و دینی پایتخت اشاره کرد و گفت:در خیابان ۳۰ تیر کمتر از یک کیلومتر، مساجد، کلیسا، کنیسه و آتشکده در کنار هم قرار دارند که نماد همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان است.

وی همچنین تاکید کرد: تهران، به دلیل حضور اقوام مختلف از جمله لر، کرد، ترک، آذری و بلوچ، نماد رنگین کمان اقوام ایرانی است که در گویش‌ها، پوشش‌ها، غذا‌ها و سوغات‌های سنتی شهر جلوه می‌کند.

جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی تهران

معتمدیان درباره جاذبه‌های طبیعی استان گفت: تهران از معدود پایتخت‌هایی است که چهار فصل را تجربه می‌کند و در دامنه‌های البرز واقع شده است.

وی به پیست‌های اسکی، یخ‌نوردی، تله‌کابین‌ها و پارک‌های ملی حفاظت شده اشاره کرد و افزود:جنوب تهران به کویر ورامین متصل است و این تنوع اقلیمی و جغرافیایی، فرصتی ویژه برای گردشگری و ورزش‌های طبیعی فراهم کرده است.

تهران؛ شهری مدرن با زیرساخت‌های پیشرفته

استاندار تهران به برخی نارسایی‌های شهری مثل ترافیک و آلودگی اشاره کرد و گفت:این مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و بارگذاری در تهران است، اما از نظر حمل و نقل، بهداشتی و زیست محیطی، تهران یکی از مدرن‌ترین شهر‌های منطقه است. شبکه مترو و جمع‌آوری فاضلاب بیش از ۹۵ درصد تهران، نشان از زیرساخت‌های قوی دارد.

اهمیت اقتصادی و علمی تهران

معتمدیان درباره نقش اقتصادی تهران بیان کرد:۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان تهران است و بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور و حتی خاورمیانه در این استان قرار دارد.» 

وی همچنین به بازار تاریخی تهران به عنوان قلب تپنده بازار کشور اشاره کرد و افزود:بیش از ۷۰ درصد نخبگان کشور در تهران زندگی می‌کنند و بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در این استان فعال هستند که جایگاه تهران را در حوزه‌های علمی و فناوری تثبیت کرده است.

معتمدیان در پایان تاکید کرد: تهران با تمام ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایش، نیازمند توجه ویژه و همگرایی بین دستگاه‌ها برای معرفی بهتر در سطح کشور و جهان است. برنامه‌های هفته تهران و تلاش‌های آتی، گامی مهم در جهت شناساندن بهتر این شهر تاریخی و مدرن خواهد بود.

