باشگاه خبرنگاران جوان - آکادمی سوئدی نوبل برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد و به این ترتیب «لاسلو کراسناهورکایی» نویسنده اهل مجارستان را برای «برای آثار تأثیرگذار و الهام‌بخش او که در میان وحشت آخرالزمانی، قدرت هنر را دوباره تأیید می‌کند» شایسته دریافت جایزه نوبل دانست.

از سال ۱۹۰۱ تاکنون ۱۱۸ جایزه نوبل ادبیات اهدا شده است. چهار مورد از این جایزه‌ها مشترکا به دو نفر اهدا شده‌اند. همچنین تاکنون ۱۸ زن به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات برگزیده شده‌اند. «آنی ارنو» نویسنده زن فرانسوی و «هان کانگ» نویسنده اهل کره جنوبی از جدیدترین نویسندگان زن برنده این جایزه مهم محسوب می‌شوند. «رودیارد کیپلینگ» که بیشتر برای نگارش «کتاب جنگل» شناخته می‌شود در ۴۱ سالگی این جایزه را دریافت کرد و عنوان جوان‌ترین برنده را به خود اختصاص داد. «دوریس لسینگ» با دریافت این جایزه در ۸۸ سالگی به عنوان مسن‌ترین برگزیده شناخته می‌شود.

سال گذشته، «هان کانگ»، رمان‌نویس اهل کره جنوبی به عنوان صد و هفدهمین برنده جایره نوبل ادبیات انتخاب شد.