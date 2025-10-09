باشگاه خبرنگاران جوان- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با تأکید بر اهمیت پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی ابزاری است که سرعت عمل فراوانی به ما می‌دهد و می‌تواند در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی تحول‌آفرین باشد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه افزود: در حال حاضر ما بر روی هوش مصنوعی کلاسیک کار می‌کنیم، اما لازم است گام‌های بلندتری برداریم تا به مرحله هوش مصنوعی کوانتومی برسیم.

وی افزود: در هوش مصنوعی کوانتومی، منطق دیگر مبتنی بر صفر و یک نیست و قواعد متفاوتی بر آن حاکم است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فعال در این زمینه بتوانند در مسیر توسعه هوش مصنوعی کوانتومی دستاورد‌های قابل توجهی داشته باشند.

خسروپناه همچنین به نیاز‌های زیرساختی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: در حوزه هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری از جمله GPU و تراشه‌های میکروالکترونیک نیاز داریم که تا حدودی امکان تأمین آنها از برخی کشور‌ها وجود دارد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم با اشاره به ضرورت توجه به مقوله هوش مصنوعی گفت: در صورت غفلت، هوش مصنوعی ممکن است به ابزاری برای تهدید سبک زندگی اسلامی تبدیل شود و در جهت تحقق اهداف مخالفان اسلام و تضعیف ترویج فرهنگ اسلامی عمل کند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی تاکید کرد: باید ضمن بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، مراقب بود تا این ابزار در مسیر تقویت ارزش‌های دینی و اسلامی به کار گرفته شود.

حجت الاسلام اکبر راشدی نیا دبیر علمی این همایش نیز از ارسال ۲۵۰ مقاله در حوزه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی خبر داد و گفت: مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، نتایج نظری و عملی این علوم، هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال از جمله محور‌های اصلی این گردهمایی علمی است.

