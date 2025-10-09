باشگاه خبرنگاران جوان - رهنگ "غلامرضا جمشیدی پور"، از نیرو‌های جان بر کف انتظامی، روز گذشته (۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) در جریان درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل، به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با پیکر این شهید والامقام فردا جمعه ۱۸ مهر ساعت۱۱:۳۰ در محل مصلی الغدیر برگزار و پس از اقامه نماز جمعه بر روی دستان مردم مومن و ولایی شهرستان خرم آباد تشییع و در گلزار شهدای خرم آباد به خاک سپرده خواهد شد، از عموم مردم مومن، شریف و شهید پرور دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت فرمایند.

گفتنی است شهید "جمشیدی پور"، فرزند غیور لرستان، دارای دو فرزند (پسر ۱۲ ساله و دختر ۷ ساله) است.

منبع:مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان