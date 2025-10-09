رهنگ "غلامرضا جمشیدی پور"، از نیرو‌های جان بر کف انتظامی، روز گذشته (۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) در جریان درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل، به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با پیکر این شهید والامقام فردا جمعه ۱۸ مهر ساعت۱۱:۳۰ در محل مصلی الغدیر برگزار و پس از اقامه نماز جمعه بر روی دستان مردم مومن و ولایی شهرستان خرم آباد تشییع و در گلزار شهدای خرم آباد به خاک سپرده خواهد شد، از عموم مردم مومن، شریف و شهید پرور دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت فرمایند.

گفتنی است شهید "جمشیدی پور"، فرزند غیور لرستان، دارای دو فرزند (پسر ۱۲ ساله و دختر ۷ ساله) است. 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
شهادت هنر مردان خداست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خداوند ایشان مورد رحمت خود قرار دهد
متاسفانه شهادت یکی دیگر از نیروهای پلیس
را در این استان را مطلع شدیم
باید یک استراتژی دیگر در این منطقه برای
حفاظت از نیروهای پلیس اجرا شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
برای همه متاسفم چرا از پهباد وگواد کپتر استفاده نمیکنید باید یک دستگاه همراه کشتهای ها باشد تا چنین اتفاقی نیفتد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
اینایی که شما میگی فقط توسریال بچه مهندس تولید میشه
