باشگاه خبرنگاران جوان- حسن فلاحی گفت: همزمان با فرارسیدن هفته سلامت روان (۱۸ تا ۲۴ مهرماه)، خدمات مشاوره‌ای در مراکز دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی سراسر استان به صورت رایگان به عموم مردم به خصوص دانش آموزان ارائه می‌شود.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: سلامت روان یکی از ارکان اساسی سلامت عمومی و کیفیت زندگی هر جامعه است و توجه به آن نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای روابط خانوادگی و افزایش توانمندی‌های فردی دارد.

رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش استان کرمان در همین راستا و با هدف آگاهی‌بخشی و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی، با بهره‌مندی از کارشناسان و روانشناسان مجرب، طی هفته سلامت روان خدمات مشاوره‌ای رایگان را در مراکز دولتی ارائه می‌دهد تا شهروندان بتوانند در محیطی امن و تخصصی از این خدمات بهره‌مند شوند.

فلاحی با تأکید بر اینکه مراجعه به مشاور نباید تنها در زمان بروز بحران انجام شود، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای سلامت جسم به پزشک مراجعه می‌کنیم، برای حفظ و ارتقای سلامت روان نیز مراجعه به مشاور و روانشناس امری ضروری است و می‌تواند نقش پیشگیرانه و حمایتی مهمی در زندگی افراد ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش فشار‌های روانی در زندگی امروز گفت: سبک زندگی پرشتاب، دغدغه‌های اقتصادی و تغییرات اجتماعی موجب شده‌اند تا بسیاری از افراد با اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و کاهش کیفیت روابط مواجه شوند، در چنین شرایطی مشاوره روانشناختی می‌تواند با ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی، به بازگشت تعادل و آرامش روانی افراد کمک کند.

رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش استان کرمان همچنین اظهار داشت: تقویت تاب‌آوری، مهارت حل مسئله، کنترل هیجانات و ارتقای ارتباطات انسانی از جمله نتایج مستقیم توجه به سلامت روان است. هر فردی که مهارت‌های روانی خود را ارتقا دهد، نه‌تنها زندگی شخصی سالم‌تری خواهد داشت، بلکه در ساختن جامعه‌ای پویا، همدل و کم‌تنش نیز نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، شهروندان استان کرمان می‌توانند در طول هفته سلامت روان با مراجعه به مراکز دولتی مشاوره زیرمجموعه آموزش و پرورش از خدمات تخصصی مشاوره روانشناختی تحصیلی، خانواده و مهارت‌های زندگی و ... به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.

منبع : آموزش و پرورش