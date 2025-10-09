باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در دیدار با جمعی از مستعدان برتر و نخبگان استان با گرامیداشت یاد و نام شهید مصطفی چمران که روز ملی نخبگان به مناسب تولد این بزرگمرد به این عنوان مزین شده است، او را نمونهای از شجاعت، تقوا، خردمندی و مسئولیتپذیری معرفی کرد و گفت: زندگی و منش شهید چمران میتواند الگوی روشنی برای نسل امروز و آینده باشد.
او افزود: نخبگان سرمایههای فکری کشور هستند و بسیاری از کسانی که مهاجرت کردهاند، نه برای رفاه مالی بلکه به دلیل نبود فرصت برای بروز توانمندیهایشان، این مسیر را انتخاب کردند.
استاندار فارس با اشاره به تفاوت استعدادهای افراد و نظم دقیق جهان، تصریح کرد: پیشرفت جامعه تنها زمانی محقق میشود که مدیران از میان نخبگان واقعی انتخاب شوند.
او همچنین بر ضرورت انتخاب مدیران بر اساس دانش، تجربه و شایستگی تأکید کرد و گفت: مدیرانی که بر پایه خرد و تخصص عمل کنند، موفق خواهند بود.
نیک بخت معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان با بیان اهمیت روز ملی نخبگان گفت: ماموریت بنیاد فراهم کردن مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای برتر و فرصتهای علمی و اجتماعی برای آنان در سراسر کشور است.
او با اشاره به المپیادهای علمی و طرحهای حمایتی، برنامههای بنیاد برای ارتقای کیفیت آموزش در استانها و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه برای نخبگان را تشریح کرد و افزود: دانشجویان میتوانند با تأیید استاد راهنما تجهیزات مورد نیاز پروژههای تحقیقاتی خود را دریافت کنند و در دورههای کارورزی و فرصتهای مطالعاتی صنعتی شرکت کنند.
نخبگان حاضر در نشست دغدغههای متعددی را مطرح کردند که از مسائل مرتبط با امنیت شغلی و پیچیدگی دریافت تسهیلات مسکن گرفته تا نیاز به توسعه زیرساختهای پژوهشی و تجهیزات علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان در مدیریت منابع آب و خاک استان را شامل میشد.
همچنین، افزایش فرصتهای مطالعاتی و تسهیل روند اداری برای بهرهگیری از طرحهای حمایتی از دیگر نکات مورد تأکید آنان بود. به بیان یکپارچه، این جمع علمی خواستار حمایت عملیاتی، کاهش تشریفات اداری و ایجاد زمینههای واقعی برای مشارکت نخبگان در حل مسائل استان شدند.
رئیس بنیاد نخبگان فارس نیز با اشاره به کاهش رتبه استان در شاخصهای نخبهپروری، بر تقویت تعامل با آموزش و پرورش و دانشگاهها برای شناسایی استعدادهای برتر تأکید کرد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس اعلام کرد: این اداره آماده همکاری با بنیاد نخبگان برای تشکیل هیئتهای اندیشهورز و برگزاری جلسات تخصصی با حضور نخبگان است تا با بهرهگیری از دانش و ایدههای آنان، گامی مؤثر در توسعه علمی و حل مسائل استان برداشته شود.
حبیب شریف رئیس بنیاد نخبگان فارس گفت: وظیفه بنیاد نخبگان این است که با شناسایی یک سری از جوانان که دارای استعداد برتر هستند، آنها را در راستای نخبهپروری، نخبهشماری و نخبهگماری سوق دهد و بعد از انجام این کارها باید از نخبگان تکریم کنند و الگوسازی کنند از زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها توانمندسازی مستعدان که شناسایی شدند، در قالب یک سری جوایز است که با توجه به مقطع آنها تعریف میشود.
او در ادامه به معرفی مجمع خیران نخبهپرور فارس و خدمات آنها پرداخت و درخواست رسیدگی به سه مشکل اساسی پست داک، اشتغال مستعدان و مسکن آنها را داشت.
شریف بر پیگیری قضیه مسکن نخبگان و رفع مشکل مسکن آنها تأکید و اشاره کرد: چنانچه اهمیت کافی و توجه لازم را به جوانان دارای استعداد برتر مملکت نکنیم و مشکلات آنها را، بهویژه مسکن، در نظر نگیریم، این جوانان با چنین استعداد برتر مجبور به مهاجرت میشوند که این امر باعث از دست دادن بزرگترین سرمایه مملکت یعنی جوانان مستعد خواهد شد.