تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: هر کس، در هر جایی و گوشه ای که هست، اگر بتواند گامی در راستای خدمت به کشور و ملّت بردارد، باعث ناامیدی دشمنان این مرز و بوم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین کلانتری در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان، به همراه اعضای هیأت مدیره و مسئول بسیج مهندسین با بیان اینکه یکی از پایه های تمدنی کشور به نظام مهندسی بر می‌گردد، اظهار کرد: ارکان تمدن شامل دین، علم، معماری، هنر، صنعت و تکنولوژی هستند.

او گفت: بحث نظام مهندسی و معماری و ظرفیت‌های آنها در تمام دنیا چشمگیر و مطرح است و بخش عمده ای از پیشرفت های هر کشوری به نظام مهندسی موفق و خلّاق و تلاش های مرتبط با این حوزه مرتبط است.

تولیت حرم شاهچراغ علیهالسلام، اظهار کرد: برخی از فلاسفه یونان قدیم و جدید تاکید دارند که اصل خلقت بر اساس مهندسی و هندسه ساخته شده است و اصل مبدأ و مادةالمواد را علم ریاضی و بر اساس بعد هندسی می‌دانند که اگر منظور آنها نظم حاکم بر جهان هستی باشد، کاملاً درست است. یعنی یک مغز پیچیده، یک مرکزِ عالَمِ حکیم، هدفمند این ساختار را ایجاد کرده و هستی به سمت یک هدف رهنمون شده است و ما انسان ها با ذهن ریاضی، مهندسی و فلسفی، بخش اصلی این جهان هستی هستیم.

کلانتری گفت: امام علی علیه السلام، در حدیثی به کمیل می فرمایند؛ «ما مِن حَرَكةٍ إلاّ و أنتَ مُحتاجٌ فيها إلى مَعرِفَة»؛ « هيچ حركتى نيست، جز اینکه تو در آن، نيازمند معرفت هستى». یعنی اینطور نیست که هر کاری، به هر گونه که دلمان خواست می‌توانیم انجام دهیم، حتما قبل از انجام آن کار باید آگاهی دقیق داشته باشیم و با بصیرت که از علم بالاتر است فکر کنیم و باطن و انتهای کار و نتایج آن دیده شود.

او در ادامه بیان کرد: به کرّات حضرت آقا فرمودند که کشور ما به سمت یک تمدن نوین اسلامی و به سمت طلوع خورشید عظمای ولایت در حال حرکت است. این برای کشور در حال رشد ما بسیار امیدبخش است و احساس می کنیم که هر کدام از ما در هر گوشه ای که هستیم در راستای یک هدف بزرگ حرکت می‌کنیم.

تولیت آستان مقدس، با بیان اینکه هرچه سازندگی در کشور بیشتر باشد، دشمن مأیوس‌تر می‌شود، گفت: هر کس، در هر جایی و گوشه ای که هست، اگر بتواند گامی در راستای خدمت به کشور و ملّت بردارد، باعث ناامیدی دشمنان این مرز و بوم خواهد شد. در همین حوزه نظام مهندسی، اگر یک ساختمان، با معماری، طراحی و نظارت خوب ساخته شود، برای کشور مایه پیشرفت و مباهات است.

او ادامه داد: تلقی مردم کشورهای دیگر که به کشور ما سفر می‌کنند، بر خلاف تبلیغات رسانه ای دشمن، نسبت به ایران یک نگاه مثبت است. داشتن ساختمان‌هایی مدرن بر اساس الگوی معماری اصیل ایرانی – اسلامی، هتل‌های خوب، پل‌ها، تونل‌ها و بزرگراه‌های خوب و ... در نگاه جهانگردان می تواند یک ایران مقتدر را به جهانیان معرفی کند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز کشور ما مبتنی بر اسلام ناب است. پرچم جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه جدا از پرچم اسلام و امام زمان نبوده است. باید تلاش کنیم تا این پرچم سرافراز تر از همیشه در اهتزاز باشد تا با افتخار به صاحب اصلی آن، امام زمان (عج) سپرده شود. ما بحمدالله و به برکت جمهوری اسلامی، در مرکز اسلام ناب قرار داریم، لذا شایسته نیست در کارمان ذره ای غفلت، کوتاهی و سستی داشته باشیم. ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد تا بتوانیم با همه‌ی وجود در صراط مستقیم با جدیت تمام و همت بلند گام برداریم و در هر پست و سمتی که هستیم، به وظایف خودمان به نحو احسن عمل کنیم.