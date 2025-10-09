یاشگاه خبرنگاران_ سبده نسترن حسن آبادی؛وزیر نیرو در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار با اشاره به برنامههای توسعه ظرفیت تولید برق در کشور گفت: اتفاقات خوبی در زمینه بهمدارآمدن نیروگاهها در کشور در حال رقم خوردن است و تا چند روز آینده حدود ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده میشود. این رقم تا پایان ماه به ۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت و برنامهریزی شده است که بهصورت مستمر، ماهانه حدود ۸۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.
وی همچنین بر مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آبی تأکید کرد و افزود: برق افرادی که برداشت غیرمجاز از منابع آبی داشته باشند قطع خواهد شد و این موضوع با جدیت پیگیری میشود. هرچقدر ظرفیت تولید افزایش یابد، اگر در سمت مصرف بهینهسازی انجام نشود، این افزایش ظرفیت اثرگذار نخواهد بود.»
محور اصلی این جلسه، بررسی مسائل مرتبط با حوزه آب و منابع آبی شهرستانهای گرمسار و آرادان بود