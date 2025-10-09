مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: بعد از ۱۵ سال سند ۲۴۰۰ هکتاری از اراضی فرخزاد به نان جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ۱۵ سال تلاش، سند ۲۴۰۰ هکتار از اراضی دولتی واقع در پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد را به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ کنیم. این اراضی بخش عمدهای از اراضی ارزشمندی هستند که در معرض زمینخواری قرار داشتند.
وی یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از تعرض به اراضیعنوان کرد و گفت: با تثبیت مالکیت این اراضی، از تعرض و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میشود.
او بیان کرد: اخذ سند، زمینهساز برنامههای آینده دولت برای ساماندهی و مولدسازی این اراضی خواهد بود واین اقدام موجب تثبیت داراییهای دولت و افزایش امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.
خالقی گفت: برآوردهای انجام شده نشان میدهد که ارزش تقریبی این ۲۴۰۰ هکتار اراضی به حدود ۲۴ همت (هزار میلیارد تومان) میرسد که به داراییهای دولت اضافه میشود.
وی اظهار داشت: این موفقیت نه تنها به حفظ اراضی ارزشمند کمک میکند، بلکه زمینهساز برنامههای اقتصادی و توسعهای بیشتری برای کشور خواهد بود. با این اقدام، امیدها برای ساماندهی بهتر اراضی و استفاده بهینه از منابع کشور بیشتر میشود.