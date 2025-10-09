باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی در دیدار با اعضای قرارگاه قرآنی سپاه فجر ضمن تجلیل از عملکرد بسیار خوب سپاه فجر در استات فارس، گفت: عرصه فعالیت‌های قرآنی پُربرکت و بی انتهاست و قرارگاه قرآنی سپاه فجر فعالیت‌های درخشان قرآنی فراتر از برنامه‌ها و مصوبات داشته که در برخی موضوعات ۱۰ برابر میانگین کشور بوده است.

او با بیان اینکه قرآن مبنا و عامل اصلی قدرت سپاه است، گفت: وجه تمایز و تفاوت اصلی سپاه با سایر نیرو‌های نظامی جهان موضوع معنویت و قرآن است و دلیل برتری، موفقیت و قدرت روزافزون سپاه نیز اتکاء و عمل به مفاهیم قرآنی است.

سردار محبی با بیان اینکه ۵۴ راهبرد قرآنی برای مدیران و فرماندهان سپاه طراحی و تبیین شده است، خاطرنشان کرد: اُنس با قرآن و معنویت و حرکت بر مبنای مفاهیم قرآن عامل اصلی موفقیت در ماموریت ها، برنامه ریزی مطلوب و پیشبرد امور است.

معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: فعالیت‌های قرآنی از بدو تشکیل سپاه مورد توجه و دارای اهمیت راهبردی بوده و امسال چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن در سطح سپاه برگزار می‌شود.

سردار محبی با اشاره به کسب رتبه‌های برتر در سطح سپاه و موفقیت‌های سپاه فجر در موضوعات قرآنی، گفت: این موفقیت‌ها گُواه این است که اهمیت موضوعات قرآنی در استان فارس به خوبی درک شده و از تلاش‌های خالصانه اعضای قرارگاه قرآنی و فرماندهی سپاه فجر در این زمینه تشکر می‌کنم.

منبع: سپاه فجر فارس