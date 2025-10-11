در تازهترین مجموعه منتخب آثار بخش سوم «کاریکاتور روز»، گزیدهای از برجستهترین آثار کاریکاتوریستهای معاصر جهان گردآوری شده است.
در سومین قسمت از گزیده کاریکاتورهای جهانی، طنز بصری به زبان بیمرز تبدیل میشود؛ آثاری که از دل تحولات سیاسی و اجتماعی پنج قاره برآمده و بینیاز از ترجمه، روایتی تیزبینانه از دغدغههای مشترک بشری ارائه میدهند. این گزارش ویژه که با عنوان «منتخب آثار کارتونیستهای جهان» منتشر شده، دریچهای به روی دغدغهها، نگاههای طنزآلود و روایتهای تصویری هنرمندان از مسائل جهانی گشوده است. این مجموعه، دستاوردهای برجستهترین کارتونیستهای معاصر را در قالب آثاری هوشمندانه و چندلایه به نمایش میگذارد که هر یک روایتی منحصربهفرد از چالشهای جهان امروز ارائه میدهند. این آثار فراتر از مرزها، زبانی مشترک، برای نقد و اندیشیدن، میآفرینند. قسمت سوم مجموعه منتخب آثار «کاریکاتور روز» با گردآوری برترین آثار کارتونیستهای معاصر جهان، نمایشگاهی مجازی از نوآوریهای بی نظیر بصری و تکنیکهای طراحی است. از کمیکاستریپهای اروپایی تا طرحهای مینیمال آسیایی، این هنر نمایانگر تکامل زبان تصویری در عصر حاضر است که در آن هر خط و رنگ، پیامی جهانی را انتقال میدهد.