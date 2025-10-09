طبق آخرین اطلاعات به دست آمده اولین سری از واگذاری خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اردیبهشت ماه امسال بود که معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول یا خرید خودروی داخلی، ذیل بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه امسال را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

براساس این آیین نامه  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.

 در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر در ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

طبق این آیین نامه  دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای همه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی کند.

در همین راستا هم  فرود عسگری رئیس گمرک ایران هم  به باشگاه خبرنگاران اعلام کرد که برای‌واردات‌خودروهای جانبازان هیچ منع و مشکلی وجود ندارد ، قانون و آیین نامه واردات این خودروها ابلاغ شده است.

وی افزود: تمامی خودروهای وارداتی جانبازان مشمول معافیت و سود بازرگانی شده و در حال حاضر بسیاری از شرکت ها اقدام به واردات این خودروها کرده اند.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: واردات این خودروها از گمرکات شهید باهنر و گمرک غرب تهران در حال انجام و ترخیص است.

در همین راستا  واگذاری خودروهای سهمیه جانبازان را از آبان ماه  امسال آغاز می‌شود.

گفتنی است جلسه مشترک با نمایندگان جانبازان متقاضی خودرو، با تشریح مشکلات و موانع اداری موجود در مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودروهای جانبازان، برگزار و مقرر شد واگذاری اولین سری خودروهای وارداتی با سهمیه جانبازان در سال ۱۴۰۴ از هفته اول آبان آغاز از سوی شرکت پرشیا خودرو  آغاز واگذاری های بعدی نیز حسب نوبت بر اساس زمان تکمیل موجودی از سوی جانبازان  به پایان خواهد رسید.

براساس این گزارش طبق قانون خودروهای جانبازان از حقوق ورودی معاف هستند و در صورت ورود این دست خودروها به گمرک، مراحل ترخیص آنها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

 

