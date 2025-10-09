باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری در حاشیه برگزاری نشست سالانه ایزو در دیدار با سباهیزی پرودنس وزیر تجارت و صنعت رواندا، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه تسهیل تجارت از طریق هماهنگ‌سازی استانداردها، اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک برای زنان کارآفرین در حوزه کیفیت، نوآوری، تحول دیجیتال و استانداردهای نو تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به تجربه موفق دولت رواندا در استقرار دولت الکترونیک، زمینه‌های همکاری مشترک فراوانی وجود دارد.

در ادامه این دیدار نیز، وزیر تجارت و صنعت رواندا، از پیشنهادهای مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه‌های علم و فناوری و توانمندسازی جوانان و زنان استقبال کرد.

وی با اشاره به سابقه صدساله استانداردسازی در ایران، علاقه‌مندی خود را برای بهره‌گیری از این تجربه ارزشمند ابراز داشت.