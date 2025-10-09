باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از رییسان کمیته‌های ستاد اربعین در تالار شهروند اصفهان گفت: طبیعی است سالانه ده‌ها هزار نفر از مردم عراق به ایران سفر می‌کنند شاید یک نفر مرتکب جرمی شود که بنا بر قانون با او برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی در خارج از کشور مرتکب انواع جنایتها و فساد می‌شوند گفت: حالا ۲ نفر دانشجوی عراقی مرتکب جرمی شدند، عده‌ای می گویند دانشجویان عراقی را اخراج کنید.

به گفته رییس ستاد مرکزی اربعین، اکنون حدود ۸۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل هستند یعنی فرهنگ انقلاب و ارزشهای کشور ما را آموزش می بینند.

وی افزود: می خواهند رابطه این ۲ ملت را بر هم بزنند در حالیکه اکنون در دانشگاه‌های ما هر دانشجویی از هر کشوری می‌تواند به تحصیل بپردازد و درآمد برای این کشور ایجاد کند.

سردار پورجمشیدیان تصریح کرد: این در حالیست که در برخی موارد تخلفات و جرایمی در مرزها و یا توسط موکبهای ایرانی رخ می‌دهد ولی این نباید باعث شود که رابطه ۲ ملت بر هم بخورد بلکه بنا بر مقررات باید با مجرمان در هر کشوری برخورد شود.

وی، مردم عراق را بهترین ملت دانست و گفت: محور اصلی حرکت اربعین، مردم عراق به‌عنوان بهترین ملت هستند.

قائم مقام وزیر کشورافزود: موکب‌داران نباید با مردم عراق رقابت کنند زیرا آنها باسخاوت‌ترین، با کرامت‌ترین و مردمی‌ترین حرکت را برای اربعین انجام می‌دهند.

وی، یکی از اقدامات مورد نیاز در عراق را نبود موکب برای خانمها عنوان کرد و گفت: باید موکب های مخصوص برای خانمها در نظر گرفته شود.

سردار پورجمشیدیان، همچنین به کاهش ۴۰ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی و ابتلا به بیماری زائران اربعین امسال خبر داد و گفت: مراسم اربعین بدون کوچکترین حادثه امنیتی در ایران و عراق برگزار شد.

به گفته وی، با وجود اینکه اربعین امسال در گرمترین فصل، ماه و روزهای سال برگزار شد ولی حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار زائر و بسیار بیشتر از سالهای قبل در این مراسم حاضر شدند.

رییس ستاد مرکزی اربعین افزود: امسال باشکوه‌ترین، امن‌ترین و پورشورترین مراسم اربعین را در مقایسه با سالیان گذشته داشتیم.

وی یادآور شد: مردم اصفهان با جمعیت بیش از ۲۸۰ هزار نفر و با ۱۸۰ موکب، نقش پرشوری را در برگزاری راهپیمایی اربعین امسال داشتند و خدمات بسیار خوبی را به شرکت کنندگان در این مراسم ارائه کردند.

منبع ایرنا