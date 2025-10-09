باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- آیتالله عباس کعبی، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر امروز پنجشنبه در نشست رسانهای به مناسبت برگزاری «همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیتالله محمد یزدی»گفت: آیتالله یزدی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) و از پیشگامان تبیین نظریه ولایت فقیه در عصر حاضر بود که با باور عمیق به امکان تحقق حکومت اسلامی، نقش مؤثری در پایهگذاری فقه حکومتی ایفا کرد.
او آیتالله محمد یزدی را از چهرههای ماندگار انقلاب اسلامی و فقه حکومتی دانست که با ایمان، شجاعت و اخلاص، عمر خود را وقف خدمت به دین، مردم و نظام اسلامی کرد.
آیت اللهکعبی با اشاره به حضور مستمر آن مرحوم در مسیر امام و رهبری، افزود: آیتالله یزدی در مسئولیتهایی چون عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، با صلابت از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کرد و هیچگاه در برابر فساد و انحراف مماشات نکرد.
آیتالله کعبی ایمان به خدا، تقوا، عدالتطلبی و شجاعت در بیان حق را از ویژگیهای برجسته ای عالم ربانی دانست و گفت: آیتالله یزدی همواره خود را سرباز انقلاب و خدمتگزار مردم میدانست و نسبت به وحدت امت اسلامی، خدمت به محرومان و حضور روحانیت در میان مردم حساس بود.
او آثار علمی برجستهای همچون «فقهالحکومه» و «آیاتالاحکام» و نیز تأسیس مرکز تربیت مجتهد و مدیر متعهد را از جمله باقیات صالحات آن مرحوم برشمرد و گفت: همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی، آیتالله محمد یزدی، ۱۹ آذرماه امسال همزمان با سالروز رحلت ایشان به همت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه در قم برگزار خواهد شد.
به گفته نایب رئیس جامعه مدرسین، این همایش با مشارکت نهادهای حوزوی از جمله جامعه مدرسین، حوزه علمیه، مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه برگزار میشود و جزئیات آن در نشستهای آتی اعلام خواهد شد.
آیت الله یزدی(ره)«عمار انقلاب» بودند
در ادامه این نشست، حجتالاسلام مجید یزدی، فرزند آیتالله یزدی، با گرامیداشت یاد و خاطره پدر، ایشان را از فداییان امام و رهبری و از چهرههای بصیر، سادهزیست و خالص انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: تجلیل از چنین بزرگانی، وظیفهای الهی و ملی است که مجتمع محمدیه در آن پیشگام بوده است.
او با اشاره به نگاه راهبردی آیتالله یزدی در تربیت مدیران مجتهد، افزود: ایشان معتقد بود نظام اسلامی نیازمند مدیرانی است که علاوه بر اجتهاد، شناخت کافی از عرصههای مدیریتی و سیاسی داشته باشند.
فرزند آیتالله یزدی همچنین زندگی ساده، بیتعلق و پرتلاش آن مرحوم را مصداق «پرتولید و کممصرف» دانست و تأکید کرد: آیتالله یزدی یکی از مصادیق روشن «عمار انقلاب» بود که در همه مسئولیتها با خلوص نیت و هدف رضای الهی عمل میکرد.
او در پایان گفت: راه و منش آیتالله محمد یزدی باید الگویی برای طلاب و مدیران آینده نظام اسلامی باشد؛ عالمی عامل، مدیر متعهد و یار صادق ولایت که سراسر عمر خود را وقف خدمت به دین، حوزه و انقلاب کرد.
آیتالله محمد یزدی از چهرههای برجسته و تأثیرگذار حوزه علمیه قم و از پیشگامان فقه حکومتی در دوران معاصر بود. ایشان از نخستین شاگردان امام خمینی (ره) به شمار میرفت.
آیتالله یزدی در طول عمر پربرکت خود مسئولیتهای کلیدی همچون عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و عضویت در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت.
آیتالله محمد یزدی در ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در ۸۹ سالگی و بر اثر ایست قلبی دعوت حق را لبیک گفتند و پیکر ایشان در حرم حضرت معصومه (س) در قم به خاک سپرده شد.