مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی دو روز آینده شاهد بارش باران و وزش باد در نواحی غرب و شمال غرب کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : طی پنج روز آینده برای برخی نقاط مناطق جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد. 

وی ادامه داد:در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: روزهای جمعه و شنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و جمعه تا یکشنبه در استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین جمعه در شمال غرب استان‌های ساحلی خزر و دامنه های جنوبی البرز و شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کاهش دما رخ خواهد داد.

ضیائیان توضیح داد: فردا جمعه در استان‌های غربی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روز شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
آخرین اخبار
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟