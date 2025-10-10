واردات ۵ هزار تن گندم به بندر امیرآباد مازندران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062c\u0648\u0632 \u06f3\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646\u06cc \u06af\u0646\u062f\u0645 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062c\u06cc\u0631\u0647 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f\u06cc \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u062a\u062e\u0644\u06cc\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n