واردات ۵ هزار تن گندم به بندر امیرآباد مازندران + فیلم

۵ هزار تن گندم در بندر امیرآباد مازندران تخلیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین محموله از مجوز ۳۰ هزار تنی گندم خارجی با هدف پایداری در زنجیره تأمین، تقویت امنیت غذایی کشور و مدیریت موجودی ذخایر راهبردی در بندر امیرآباد مازندران تخلیه شد.

 

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
