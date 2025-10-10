باشگاه خبرنگاران جوان ـ در طول پاییز، برداشت میوه‌ها و سبزیجات مورد انتظار در بازار‌های کشاورزان و فروشگاه‌های مواد غذایی آغاز می‌شود. کدو تنبل، کدو حلوایی که به نظر می‌رسد همه توجه را به خود جلب می‌کند، فقط برای کنده‌کاری نیست. آنها سرشار از فواید سلامتی زیادی نیز هستند.

کدو حلوایی به خانواده کدو تعلق دارد. رنگ آن معمولا زرد پررنگ یا نارنجی تیره است و پوست ضخیم و ناصافی دارد. کدو حلوایی یا کدو تنبل طعم شیرین و بافت نرم و لطیفی دارد. کالری کدو حلوایی بسیار کم است. از خواص کدوحلوایی برای دستگاه ادراری خاصیت ضد سنگ ادراری، مدر بودن و ممانعت از تشکیل برخی کریستال‌ها در کلیه‌های سنگ ساز است.

خواص کدو حلوایی در طب ایرانی

طبع کدو حلوایی سرد است و انواع کدو، ادرار آور و تب بر است. تخم کدو به خصوص پوست سبز رنگ آن ضد کرم است. درنتیجه مصرف مقدار ۷۵ تا ۱۰۰ گرم تخم کدو در مورد افراد بزرگسال و ۳۷ تا ۵۰ گرم آن در مورد اطفال تجویز شده است. کدو حلوایی، سینه را نرم و اخلاط و سرفه را آسان می‌کند. اگر از کدو حلوایی پخته به صورت کرم برای صورت استفاده کنید، صورت شما را براق و زیبا می‌کند. روغن تخم کدو برای تسکین درد بواسیر بسیار مفید است.

یکی از مهم‌ترین مواد معدنی در بدن، پتاسیم کلیدی در تنظیم فشار خون و محافظت از بدن در برابر سکته و بیماری‌های قلبی است. یک رژیم غذایی غنی از پتاسیم می‌تواند فشار خون را با حذف سدیم اضافی از بدن کاهش دهد.

هر فنجان کدو حلوایی۳ گرم فیبر دارد که به ما کمک می‌کند احساس سیری طولانی‌تری داشته باشیم. خوردن یک وعده غذایی غنی از فیبر نه تنها انرژی شما را در طول روز حفظ می‌کند، بلکه به سلامت گوارش و جلوگیری از یبوست نیز کمک می‌کند.

کدو حلوایی حاوی یک آنتی‌اکسیدان قوی به نام بتاکاروتن است که پس از مصرف به ویتامین A تبدیل می‌شود. یک فنجان کدو تنبل بیش از ۸۰ درصد از نیاز روزانه توصیه شده به ویتامین A را تامین می‌کند. ویتامین A به جلوگیری از آسیب به چشم‌ها کمک می‌کند و بینایی ما را واضح نگه می‌دارد.

کدو حلوایی به دلیل فواید سلامتی خود بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و دلیل خوبی نیز دارد. این کدو حلوایی زمستانی یک سبزی نیست، بلکه میوه‌ای سالم می‌باشد که حاوی دانه‌های خوراکی مغذی نیز می‌باشد. کدو تنبل منبع تغذیه است، مملو از ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر می‌باشد و به دلیل طعم و بافت شیرینش، کدو تنبل افزودنی عالی برای هر وعده غذایی است.

فواید کدو تنبل برای سلامتی کودکان

اگر می‌خواهید به سرعت بخشیدن به روند رشد بینایی کودکان‌تان کمک کنید، و همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از سایر عوارض مربوط به چشم در آینده انجام دهید، کدو حلوایی معجزه می‌کند. دلیل اصلی این امر این است که سرشار از ویتامین A می‌باشد که یک ماده مغذی ضروری برای بینایی خوب است.

دریافت ویتامین A کافی به کودک شما این امکان را می‌دهد که هم در روز و هم در شب بهتر ببیند که البته به معنای داشتن کودک شادتر است، بنابراین برای بینایی کودک خود، حتما باید از کدو تنبل در پاییز استفاده کنید.

منبع: مهر