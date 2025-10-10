رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه بهره مندی ۶۸ درصددانش‌آموران مراغه‌ای ازخدمات دوره‌ای سلامت گفت: این خدمات شامل، ارزیابی وضعیت بینایی و شنوایی، بررسی سلامت روان، مراقبت‌های سلامت دهان و دندان برای ۱۴ هزار دانش آموز ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -میرموسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان تحت پوشش از اهداف اجرای طرح خدمات دوره‌ای سلامت برای دانش آموزان است.

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های سامانه، هر نوجوان به‌طور میانگین ۶.۸۴ خدمت از مجموع ۷ خدمت تعریف‌شده ویژه این گروه سنی را دریافت کرده است.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراقبت دوره‌ای سلامت نوجوانان برای افراد ثبت‌نام‌شده در سامانه سیب، هر سه سال یک‌بار انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این برنامه اظهار داشت: مراقبت‌های دوره‌ای سلامت درنوجوانان فرصتی ارزشمند برای شناسایی زودهنگام اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی و پیشگیری از بروز بیماری‌های غیرواگیر در آینده است. میری نژاد اضافه کرد: معاونت بهداشت تلاش دارد با همکاری مدارس، خانواده‌ها و اداره آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های مرتبط، گامی مؤثر در ارتقای سلامت نسل آینده شهرستان مراغه بردارد.

در شهرستان مراغه ۲۰ هزار و ۸۴۳ نفردانش آموز نوجوان تحت پوشش خدمات سلامت ومراقبت دوره‌ای هستند.

برچسب ها: دانش آموزان ، بهداشت ودرمان
