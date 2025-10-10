باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع ناترازی برق و استفاده از پنل‌های خورشیدی گفت: یکی از راه‌هایی که وزارت نیرو برای رفع ناترازی در پیش گرفته، استفاده از برق خورشیدی است و تا الان اقدامات خوبی انجام شده، اما فعلاً بین پنج درصد تا تقریباً چهل درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: در مناطقی که زمین‌های بایر و غیرقابل کشاورزی دارد، الان طرح‌های خوبی پیاده می‌شود که می‌توان چند هزار مگاوات از آن استخراج کرد.

این نماینده مجلس می‌گوید باید سرمایه‌گذاری لازم و فضا برای سرمایه‌گذاری طبق برنامه‌ای که ارائه می‌شود فراهم شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند سریع‌تر اقدام کنند. یکی از مشکلات این مسیر این است که سیستم اداری ما امور را تسهیل نمی‌کند، یعنی بروکراسی برای این کارها خیلی زیاد است و بیشتر سرمایه‌گذاران منصرف می‌شوند.

سپهوند درباره قیمت‌های گران پنل‌های خورشیدی بیان کرد: پنل‌ها وارداتی‌اند و تنها خدماتی که ارائه می‌دهند تسهیلاتی است که برای واردات پنل‌ها انجام می‌شود و یا زمینی است که در اختیار سرمایه‌گذار می‌گذارند. برای هر سه مگاوات برق خورشیدی به چهار هکتار زمین نیاز است حالا حساب کنید که سه هزار مگاوات تقسیم بر سه می‌شود هزار تا و هزار را ضربدر چهار هکتار کنیم می‌شود چهار هزار هکتار البته در بیابان‌های خارج از تهران اراضی وجود دارد.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: قطعاً انرژی خورشیدی در اولویت طرح‌های دیگر ما است چون نه آب زیادی پشت سدهایمان داریم که برق‌آبی تولید کنیم و نه ناترازی گاز اجازه می‌دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی و حرارتی درست کنند بنابراین سریع‌ترین و آسان‌ترین کار برای رفع ناترازی برق، به‌ویژه در تهران، برق خورشیدی است.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس تصریح کرد: گران‌ترین برق، برق هسته‌ای است، اما پایدارترین برق هم برق هسته‌ای است چون برق خورشیدی موقعی که هوا ابری است یا شب است، دیگر نمی‌توان برق تولید کرد البته شبکه کشور تا حدی می‌تواند برق خورشیدی را وارد کند مثلاً در میانگین جهانی می‌گویند بیست درصد یعنی اگر شما صد هزار مگاوات در شبکه برق داشته باشید، بیست درصدش می‌شود بیست هزار مگاوات و شما می‌توانید بیست هزار مگاوات وارد این شبکه کنید، اما چون نوساناتش زیاد است و موقعی که کشور را ابر فرا می‌گیرد تولید به شدت افت می‌کند و باز آن ناترازی در فضای برق کشور ایجاد می‌شود بنابراین از برق خورشیدی تا یک اندازه‌ای می‌توان استفاده کرد و باید بیشتر برروی برق هسته‌ای تکیه کنیم چون پایدارترین برق است.

سپهوند گفت: یک نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر داریم که دو فاز دیگر آن ساخته می‌شود و در جاهای دیگر هم رآکتورهای کوچک‌تر ساخته می‌شوند که نیروگاه‌های کوچک‌تری هستند و بهتر است آن‌ها را توسعه دهیم.