دبیرانجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در شهریورماه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است و برای مهرماه پیش بینی می شود که جوجه ریزی به ۱۵۵ میلیون قطعه برسد.

 به گفته وی، براساس هدف گذاری وزارت جهاد پیش بینی می شود که همچون ماه های گذشته میزان جوجه ریزی در ماه های آتی به ۱۵۰ میلیون قطعه برسد.

 صدیق پور با بیان اینکه توزیع نهاده دامی قطره چکانی در حال انجام است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد تا نهاده مورد نیاز بدست مرغدار برسد، حال با اتخاذ برخی تمهیدات انتظار می رود که این رویه اصلاح شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: علی رغم افزایش مصرف مرغ در نیمه دوم سال، اما به سبب متوسط جوجه ریزی ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه  نگرانی برای تامین بازار گوشت مرغ نداریم.

صدیق‌پور گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ زنده ۸۷ هزار تومان، جوجه یک‌روزه ۳۲ هزار و ۸۰۰تومان و تخم‌مرغ ۷۷ هزار تومان تعیین شد.

برچسب ها: تولید جوجه ، بازار‌مرغ ، قیمت جوجه
خبرهای مرتبط
قیمت مرغ کاهشی می‌شود
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
آخرین اخبار
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان