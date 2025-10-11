باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در شهریورماه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است و برای مهرماه پیش بینی می شود که جوجه ریزی به ۱۵۵ میلیون قطعه برسد.

به گفته وی، براساس هدف گذاری وزارت جهاد پیش بینی می شود که همچون ماه های گذشته میزان جوجه ریزی در ماه های آتی به ۱۵۰ میلیون قطعه برسد.

صدیق پور با بیان اینکه توزیع نهاده دامی قطره چکانی در حال انجام است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد تا نهاده مورد نیاز بدست مرغدار برسد، حال با اتخاذ برخی تمهیدات انتظار می رود که این رویه اصلاح شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: علی رغم افزایش مصرف مرغ در نیمه دوم سال، اما به سبب متوسط جوجه ریزی ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه نگرانی برای تامین بازار گوشت مرغ نداریم.

صدیق‌پور گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ زنده ۸۷ هزار تومان، جوجه یک‌روزه ۳۲ هزار و ۸۰۰تومان و تخم‌مرغ ۷۷ هزار تومان تعیین شد.