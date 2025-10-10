باشگاه خبرنگاران جوان ـ خدا در سوره اسراء می‌فرماید که بنی‌اسرائیل بارها با پیامبران تا پیامبر اسلام(ص) دشمنی کردند، زیرا عقیده داشتند و دارند که رسالت باید در تملک نژاد و قوم خاصی بماند و از این‌رو، با هر پیامبری از خارج قوم خود مخالفت می‌کردند.

در آیات ۵۰ تا ۵۲ سوره اسراء، خداوند گفت‌وگویی میان پیامبر اسلام(ص) و مشرکان یا منکران معاد را بیان می‌کند: «قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ...». در این آیات، خداوند دستور می‌دهد که به منکران معاد بگو: حتی اگر به سنگ یا آهن تبدیل شوید، خداوند قادر است شما را دوباره زنده کند. این خطاب، تنها به مشرکان عرب محدود نیست؛ بلکه اشاره‌ای آشکار به اندیشه‌های یهود دارد که در زمان پیامبر(ص) در مدینه رواج یافته بود. یهودیان مدینه، برخلاف ظاهر دین‌داری‌شان، در مسئله معاد تردید داشتند و گاه آن را تنها مخصوص قوم خود می‌دانستند.