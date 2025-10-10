باشگاه خبرنگاران جوان ـ سحرگاه هفتم اکتبر ۲۰۲۳، زمین لرزید؛ نه از زلزله بلکه از انفجار واقعیتی که سالها در سایه پنهان مانده بود. سحرگاه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عملیاتی با نام «طوفان الأقصی» پرده از چهرهی واقعی رژیمی برداشت که خود را «شکستناپذیر» میدانست. از همان لحظه، معادلات قدیمی فرو ریخت و افسانهی برتری امنیتی رژیم صهیونیستی، در برابر ضربهای غیرقابل ترمیم فروپاشید.
سه هدف، سه شکست
در واکنش به این شوک بزرگ، رژیم صهیونیستی جنگی تمامعیار علیه نوار غزه آغاز کرد؛ جنگی با سه هدف اعلامی: نابودی حماس، بازگرداندن اسرا و تخریب گستردهی غزه برای تغییر بافت جمعیتی آن. اما هرچه زمان گذشت، این سه هدف بیش از آنکه محقق شوند، به سه پاشنهی آشیل برای تلآویو تبدیل شدند. رژیم، نه توانست مقاومت را نابود کند، نه اسرا را بازگرداند و نه غزه را از نقشهی مقاومت حذف نماید؛ رهبر معظم انقلاب در این باره خاطر نشان کردهاند: «رژیم صهیونیستی دو شکست بزرگ در این حادثهی غزّه متحمل شد. شکست اوّل شکست روز پانزدهم مهر بود ــ شکست طوفانالاقصی ــ که بنده همان وقت گفتم این شکست، غیر قابل ترمیم است. اینها از اوّلین روزی که وارد میدان شدند برای جبران آن شکست اوّل، اهدافی را اعلام کردند، که هیچ کدام از آن اهداف تحقّق پیدا نکرده. با انواع و اقسام تسلیحات و امکانات و با کمک بیدریغ آمریکا نتوانستند کاری بکنند؛ حتّی یک هدف از اهدافی را که ذکر کرده بودند دنبالش هستند، نتوانستند به دست بیاورند.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
جنگی که پیروزی نیاورد، رسوایی آورد
در عوض، آنچه بهجای پیروزی نصیبش شد لکهای پاکنشدنی در تاریخ بشریت بود: بیش از ۶۷ هزار شهید در غزه، هزاران زخمی و میلیونها آواره. کودکانی که زیر آوار ماندند، مادرانی که عزیزانشان را در آغوش خاک سپردند و جهانی که به تماشای جنایتی ایستاده بود که وجدان بشر را لرزاند. اما همان جنایت، رژیم صهیونیستی را به نقطهای کشاند که هرگز گمانش را نمیبرد؛ جایی در برابر خشم وجدان بیدار جهانیان: «رژیم صهیونیستی شکست خورد، به خاطر اینکه فکر میکرد میتواند بهآسانی گروههای مقاومت را نابود کند، امروز میبیند که چند هزار انسان بیدفاع و غیر نظامی را به شهادت رسانده، چند نفر از سران برجستهی مقاومت را به شهادت رسانده امّا جبههی مقاومت با همان قدرت امروز دارد مبارزه میکند. اینهمه هم جنایت کردند، اینهمه چهرهشان در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتّی در خیابانهای آمریکا علیه اینها راهپیمایی کردند در عین حال گروههای مقاومت همچنان هستند.» ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
از پیمان ابراهیم تا بنبست تلآویو
دو سال از آن روز گذشته است. نه تنها رژیم صهیونیستی به اهدافش نرسیده بلکه نتیجهاش وارونگی کامل موازنهها بوده است. پیمان ابراهیم فروریخت، روند عادیسازی روابط با کشورهای عربی متوقف شد و در داخل، بحران مشروعیت، شکاف سیاسی و بیاعتمادی اجتماعی تلآویو را فرا گرفت. هیمنهی پوشالی «ارتش شکستناپذیر» در هم شکست و کابینهی نتانیاهو زیر سایهی فشار جهانی ناچار شد بر سر همان میزی بنشیند که قرار بود هرگز به آن تن ندهد: میز مذاکره با حماس: «آمریکا همهی امکاناتش را به رژیم صهیونی داد. در یک قطعه زمین کوچک مثل غزه؛ هر چه توانستند جنایت کردند؛ هدفی هم معین کردند؛ آن رئیس رژیم صهیونی ــ آن روسیاهِ بدبخت ــ گفت که میخواهیم حماس را نابود کنیم و باید نابود بشود؛ و اینها حتّی نقشهی ادارهی بعد از جنگ غزه را هم کشیدند! تا این حد مطمئن بودند. حالا همان رژیم صهیونی ظالم و سفّاک آمده با همان حماس که میخواسته نابودش کند، سر میز مذاکره نشسته و شرایط او را قبول کرده برای اینکه آتشبس تحقّق پیدا کند.» ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
مقاومت زنده است
رژیمی که با پشتیبانی کامل قدرتهای جهانی قصد نابودی حماس را داشت، امروز با همان گروه مذاکره میکند تا اسیران خود را بازگرداند و از جنگی که خود آغاز کرده بود، رهایی یابد. این شاید بزرگترین نشانهی شکست در تاریخ رژیم صهیونیستی باشد: «برخلاف انتظار دشمن، نه مقاومت فلسطین و نه مقاومت لبنان از پا درنیامده بلکه قویتر شده. در مقاومت فلسطین، کسی مثل هنیّه، کسی مثل سنوار، کسی مثل ضیف از میان اینها میرود، در عین حال اینها در مذاکرهای که اصرار رژیم صهیونیستی و طرفدارانش و آمریکا بر این مذاکره بوده، میتوانند شرایط خودشان را بر طرف مقابل تحمیل کنند.» ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
حقیقت آن است که وقتی یک رژیم مجهز به مدرنترین سلاحهای دنیا، نتواند یک گروه نظامی مردمی را در نوار محاصرهشدهی غزه از میان بردارد، معنایش فقط یک چیز است: شکست. امروز، علیرغم تمام ویرانیها و قربانیها، مقاومت زنده است. از دل آوارها برخاسته، قویتر و راسختر از گذشته و تا تحقق وعدهی نهایی، این جهاد ادامه دارد: «مقاومت زنده است و زنده خواهد ماند؛ غزّه پیروز شد. مقاومت نشان داد که زنده خواهد ماند.» ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
منبع: فارس