رئیس بنیاد ملی گندمکاران پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران را تکذیب کرد و افزود: ۹۷ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و ۳ درصد وجه گندم به سبب مسائل بیمه بلوکه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: استمرار تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم منجر به انصراف برخی کشاورزان از کشت گندم خواهد شد، همچنین کشاورزان دیم کار بارش ها را از دست می دهند چراکه هر روز تاخیر در کاشت به ضرر کشاورزان تمام می شود.

هاشمی ادامه داد: امسال برای کسری نیاز کشور باید ۴.۵ میلیون تن گندم تامین کنیم که این میزان نیاز به تامین این میزان با احتساب هزینه های جانبی ۱.۵ دلار ارز از کشور خارج می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیاز گندم سالانه کشور را ۱۲.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با آزادسازی قیمت و یکسان سازی نرخ آرد و نان، حداکثر نیاز گندم کشور ۱۰.۵ میلیون تن خواهد بود، همچنین خروج یک میلیون نفر اتباع از کشور بر میزان مصرف گندم اثر گذار خواهد بود.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
