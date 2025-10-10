سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صورتحساب الکترونیکی در واقع جایگزین فاکتور‌های کاغذی در زنجیره تبادلات کالا و خدمات می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت:صورت حساب‌های الکترونیک به عنوان یک محور مرکزی و دال مرکزی برای بسیاری از قوانین مالیاتی مهم در سال‌های اخیر شناخته می‌شوند. 

وی در خصوص قوانین این بخش اظهار داشت:قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب سال ۱۳۹۸)، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوبه سال ۱۴۰۰)، قانون تصویب تکالیف مودیان جهت اجرای قوانین مالیاتی و سامانه مودیان (مصوب سال ۱۴۰۲) ، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مصوبه سال ۱۴۰۴) ولایحه اصلاح مواد قانون مالیات‌های مستقیم (محوریت مالیات بر درآمد) از جمله این قوانین به شمار می‌رود.

موحدی در خصوص اهمیت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب الکترونیکی در واقع جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادلات کالا و خدمات می‌شود. صدور این صورتحساب‌ها می‌تواند به شفافیت زنجیره کالا و خدمات در داخل کشور کمک کند. حتی صورتحساب انتهای زنجیره نیز حائز اهمیت است. 

او بیان کرد: تحقق این زنجیره می‌تواند به بسیاری از اقداماتی که برای شفافیت بخشی به ساختار اقتصادی کشور نیاز است، کمک کند.

او  اظهار کرد: وجود این صورتحساب‌ها در ثبت خرید و فروش‌ها و معاملات، می‌تواند تناظر مناسبی بین سرعت حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های بانکی ایجاد کند. این تناظر می‌تواند شفافیت قابل توجهی را در ساختار اقتصادی ما به وجود آورد.

وی یادآور شد: کسانی که از صدور صورتحساب‌های الکترونیکی امتناع می‌کنند، معمولاً مشمول قواعد فرار مالیاتی خواهند بود و قانونگذار قطعاً با آنها برخورد خواهد کرد. 

وی افزود: در نهایت، صورتحساب‌های الکترونیکی به عنوان ابزاری برای شفافیت و کنترل مالیاتی در کشور عمل می‌کنند و می‌توانند به بهبود ساختار اقتصادی کمک شایانی کند.

 

