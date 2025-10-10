شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی متقاضیان آزمون کیفیت بخشی آزمون آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش یکی از امتحانات جذب است که با هدف جذب نیروی انسانی در رشته‌های شغلی مشاور، مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت بدنی و سلامت برگزار می‌شود. اما پس از اعلام نتایج داوطلبان با مردودی حداکثری مواجه شدند.

این موضوع موجب نارضایتی داوطلبان شد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند؛ جمعی از داوطلبان «آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳» که پس از ۱۴ سال انتظار، این آزمون برگزار شد، گلایه خود را در خصوص ابهامات فراوان در نتایج و بلاتکلیفی نزدیک به یکساله خود در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی اعلام می‌کنم.

از رسانه‌های محترم استان درخواست داریم تا با پوشش خبری این رویداد، صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه برسانند. لطفا پیگیری کنید.