باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نمازجمعه تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در دانشگه تهران برگزار شد به تبیین ابعاد «زیست عفیفانه» به عنوان هدیه بزرگ الهی برای سعادت بشریت پرداخت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به اینکه زیست عفیفانه و آکنده از پاکی، نجابت و پاک‌دامنی، راه و رسمی است که از سوی انبیای الهی برای تأمین خوش‌بختی بشریت مطرح شده است، اظهار داشت: این مسئله به‌عنوان یک وظیفه الهی و تکلیف همگانی بر عهده همه آحاد مؤمنین، اعم از مردان و زنان، نخبگان، نهادها، خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، مجموعه‌های فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و اهل هنر است.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر مسئولیت ویژه ائمه جمعه و جماعات و همچنین جامعه بانوان در این زمینه، تصریح کرد: وقتی یک بانوی مؤمن و مسلمان با حجاب و عفاف و با رعایت حریم وارد محیط اجتماعی می‌شود، در حال انجام یک مسئولیت بزرگ اجتماعی، مدنی و یک فریضه بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری بیان کرد: جامعه اسلامی باید در مسیر تحقق اراده الهی برای خوش‌بختی و سعادت در پرتو پاکی و پاک‌دامنی گام بردارد و این اراده به وسیله آحاد مؤمنین محقق خواهد شد. آنان باید دست به دست هم داده و در صفی متحد در برابر جبهه شیطان که جبهه هرزگی، بی‌بندوباری، بی‌عفتی و بی‌حیایی است، صف‌آرایی کنند و از هویت خود حفاظت و صیانت نمایند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با نگاهی دیگر به موضوع «زیست عفیفانه» افزود: از منظر دیگر، زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی تنها یک وظیفه و تکلیف نیست، بلکه یک «حق» برای آحاد مؤمنین، اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ است.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: بانوان مسلمان حق دارند در محیطی پاک و سالم، در محیطی که حریم‌ها رعایت می‌شود، زندگی کنند، رشد کنند و استعدادهایشان شکوفا شود.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به تفاوت نگاه تکلیف‌محور و حق‌محور اظهار کرد: وقتی سخن از وظیفه و تکلیف می‌گوییم، ممکن است طبع عمومی که تکلیف‌گریز است، احساس سنگینی کند، اما وقتی این موضوع به عنوان یک «حق» مطرح می‌شود، نگاه متفاوت می‌شود. جامعه اسلامی به ویژه جامعه بانوان باید به نقطه‌ای برسد که آحاد جامعه، زیست عفیفانه و زندگی پاکیزه و سالم را حق مسلم خود بدانند و آن را مطالبه کنند.

انتقاد از فرهنگ غربی

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تأکید بر اینکه «زیست عفیفانه» یک حق مسلم و حیاتی به‌ویژه برای بانوان است، گفت: همه مرد‌ها و خانم‌ها باید در ماجرای زیست عفیفانه، با ملاحظات هستی‌شناسی جامعه بانوان و ویژگی‌های تکوینی و فطری آنان، این را به عنوان حقی بزرگ، عظیم‌تر و جدی‌تر برای خود بدانند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه هویت انسانی، کرامت انسانی، هویت الهی و معنوی بانوان و دختران، هویت خانوادگی و هویت اجتماعی آنان در پرتو تحقق این حق امکان‌پذیر است، اظهار کرد: درست در مقابل این خط، شیطان سعی می‌کند یک بانو را در درجه اول با ویژگی‌های جنسیتی به جامعه معرفی کند و این بزرگ‌ترین توهین به هویت انسانی یک زن محسوب می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: یک زن، انسانی با کرامت است. کرامت این انسان ایجاب می‌کند که به او با عنوان یک شخصیت انسانی محترم نگاه کنند، نه به عنوان یک وسیله التذاذ و نه به عنوان یک ابزار برای لذت‌جویی مردان. این نگاه، توهینی بزرگ به زن است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به تمایل فطری بانوان به معنویات بیان کرد: خداوند در عموم انسان‌ها و مخصوصاً خانم‌ها یک کشش و تمایل ملکوتی قرار داده و سهم بانوان از بهره‌های ملکوتی و معنوی به مراتب بیشتر از مردان است. اگر ویروس منحوس بی‌عفتی و هرزگی در جامعه ترویج و رواج پیدا کند و جامعه ناسالم شود، اولین کسی که حقش تضییع و لگدمال می‌شود، بانوان هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: سلامت معنوی بانوان در گرو زیست عفیفانه است و آنان در پرتو چنین زیستی می‌توانند با عالم معنا، فرشتگان و عالم الهی ارتباط پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به افزایش تأثیر زندگی اجتماعی بر سرنوشت انسان‌ها در عصر حاضر و آینده، ابراز کرد: در چنین مناسباتی، بسیار اهمیت دارد که یک واحد انسانی به نام «بانو» بتواند در محیط اجتماعی حضور پیدا کند؛ در فعالیت‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری حاضر شود، استعدادهایش شکوفا گردد و در عرصه ولایت اجتماعی و تمدن‌سازی نقش‌آفرینی کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شرط اصلی این حضور را حاکمیت «گفتمان زیست عفیفانه» دانستند و گفت: اینجاست که حق یک خانم در عرصه‌های زیست اجتماعی ادا می‌شود. اما در نقطه مقابل، اگر جامعه‌ای آشفته با روابط آشفته زن و مرد داشته باشیم و ویروس بی‌حیایی رواج یابد، کسی که در درجه اول حقش لگدمال می‌شود، باز هم خانم‌ها هستند.

خطیب نمازجمعه تهران «حق عضویت در یک خانواده سرشار از محبت و عشق» را از دیگر حقوق مهم بانوان برشمرد و هشدار داد: اگر جامعه به بی‌عفتی و هرزگی آلوده شود، اولین سلول اجتماعی که ضربه می‌خورد و دچار سرطان خطرناک می‌شود، خانواده است. در این شرایط خانواده آشفته می‌شود، گسستگی خانواده عادی می‌شود، صفا و صمیمیت از بین می‌رود، سوءظن فراهم می‌شود و در نهایت خانواده می‌پاشد. در چنین وضعیتی، حق حیاتی‌تر بانوان زیر پا گذاشته می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مسئله زیست عفیفانه برای برادران و خواهران، نه فقط یک وظیفه و تکلیف الهی یا یک تکلیف اجتماعی، که یک «حق» است. باید این حق را مطالبه کرد. توضیحی که گذشت نشان می‌دهد زیست عفیفانه، حق کرامت، حق بهره‌مندی از معنویت، حق حضور اجتماعی سالم و فعال، حق شکوفایی استعداد‌ها و حق داشتن یک خانواده با محبت و بالنده است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی و عزم همگانی برای استیفای این حق، به‌ویژه برای بانوان، خاطرنشان کرد: اگر در محیط‌هایی مانند مدرسه، این حق به دختران جامعه آموزش داده شود و آنان این حق را به عنوان حقی مسلم و حیاتی برای خود بشناسند، دنیای دیگری خواهیم داشت. این نگاه، زاویه دید متفاوتی است که در بحث زیست عفیفانه داریم.

جاهلیت مدرن، هویت زن را به نام آزادی زنده‌به‌گور می‌کند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ترویج فرهنگ غربی و آثار ویرانگر آن بر جایگاه زن در جوامع انسانی گفت: بزرگ‌ترین ظلم‌ها به زنان توسط همان کسانی صورت گرفته که مدعی آزادی و کرامت زن هستند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: جریان هرزگی و بی‌عفتی که از قرن بیستم در غرب رواج یافت، نه‌تنها جوامع غربی را آلوده کرد بلکه همانند یک ویروس به سایر جوامع بشری نیز صادر شد. غربی‌ها از این جهت باید در پیشگاه وجدان بشریت محاکمه شوند، زیرا حق مسلم و حیاتی زنان یعنی هویت انسانی، اجتماعی، معنوی و خانوادگی آنان را زیر پا گذاشته‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با مقایسه جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن اظهار کرد: در جاهلیت کهنه، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند؛ اما در جاهلیت جدید، هویت زن با دستان خود او و با نفاقی پیچیده، زنده‌به‌گور می‌شود. به نام آزادی، بزرگ‌ترین اسارت‌ها، و به نام کرامت، بزرگ‌ترین اهانت‌ها به زنان تحمیل شده است.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: در فرهنگ منحط غربی، ارزش زن به ظاهر و بزک ظاهری‌اش تقلیل یافته است. در حالی‌که مردان با لباس رسمی و آبرومند در جامعه ظاهر می‌شوند، از زن انتظار می‌رود هرچه عریان‌تر باشد تا مقبول‌تر شمرده شود. این چه کرامتی است که زن باید به کالایی ارزان و طعمه‌ای برای لذت دیگران تبدیل شود؟ این فریب خطرناک، همان جاهلیت مدرن است که به نام آزادی، بندگی تحقیرآمیز را تحمیل می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: متأسفانه به نام «عدالت جنسیتی» نیز بزرگ‌ترین ستم‌ها بر زنان روا داشته می‌شود. جامعه بانوان ما، به فضل الهی و ریشه‌دار بودن فرهنگ اسلامی و ایرانی، از مصون‌ترین جوامع بشری است و باید این سرمایه عظیم را حفظ کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ادامه با تأکید بر وظیفه نهاد‌های فرهنگی و تربیتی کشور گفت: لازم است دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و تقنینی ما با همکاری و هماهنگی، از حقوق حقیقی بانوان و دختران این سرزمین دفاع کنند. این رسالت بزرگ، حقی مسلم بر عهده همه ماست تا از کرامت واقعی زن، که در ایمان، عفاف، علم و خانواده متجلی می‌شود، پاسداری کنیم.

پاسخ خطیب نمازجمعه تهران به بیانیه مداخله‌جویانه شورای همکاری خلیج فارس

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدید‌های فرهنگی و اخلاقی غرب بیان کرد: مراقب باشید خوشبختی‌هایتان را گام‌به‌گام از شما نگیرند. این خطر به‌گونه‌ای پیش می‌رود که انسان گاهی متوجه نمی‌شود چه گوهر‌های ارزنده‌ای را از دست داده است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با استناد به آیه شریفه «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»، افزود: سعادت انسان در ایمان، عمل صالح، حق‌گویی و صبر است. اگر این پایه‌ها سست شود، جامعه در مسیر خسران قرار می‌گیرد. باید مراقب بود که دزدان خوشبختی و ایمان، ارزش‌های ما را به‌تدریج نربایند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز گفت: پیام بسیار ژرف، الهام‌بخش و حکیمانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب برای اجلاس سراسری نماز صادر شد. ایشان نماز را محبوب خدای متعال، محبوب اولیاء الهی و محبوب ولی‌الله اعظم دانستند. این نگاه، نشان‌دهنده جایگاه بلند نماز در حیات فردی و اجتماعی ماست.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تأکید کرد: نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و مسئولان حوزه دین باید وظایف خود را درباره اقامه و ترویج نماز بازنگری کرده و با کیفیت بالاتری عمل کنند. برگزاری نماز‌های جمعه و جماعات با شکوه و اثرگذار، بخش مهمی از این وظیفه است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه از حجت‌الاسلام والمسلمین پرورشی، رئیس ستاد اقامه نماز، قدردانی کرد و گفت: این نهالی که با نیت خالص و مجاهدت کاشته شده، روزبه‌روز بالنده‌تر خواهد شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه همچنین هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و ضمن تجلیل از تلاش‌های کارکنان و فرماندهان این نیرو اظهار کرد: نیرو‌های انتظامی مصداق «مظلومان مقتدر» هستند؛ مسئولیت‌های سنگین و مأموریت‌های متنوعی در تأمین امنیت جامعه اسلامی دارند و باید قدر این مجاهدت‌ها را دانست.

تقدیر از مدال‌آوران پارالمپیک

خطیب نمازجمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود از ورزشکاران و دست‌اندرکاران پارالمپیک تشکر کرد و گفت: جانبازان، ورزشکاران و توان‌یابان ما با روحیه جوانمردی و ایمان، افتخارآفرینان واقعی کشورند. بانوان قهرمان پارالمپیکی که با حفظ حجاب و هویت مادری خود بر سکوی جهانی ایستادند، نشان دادند کرامت زن مسلمان فراتر از معیار‌های تحمیلی غرب است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه درباره پیشرفت‌های فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: ایران امروز در زمره برترین کشور‌های جهان در حوزه فناوری فضایی قرار دارد. ما دارای چرخه کامل فضایی هستیم و جوانان دانشمند ایرانی در مسیر تحقق اهداف بزرگ در این حوزه گام‌به‌گام پیش می‌روند. این دستاورد‌ها نشانه نصرت الهی و نتیجه خودباوری ملی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد و تصریح کرد: این بیانیه، بی‌اساس، وقیحانه و مداخله‌جویانه است و هیچ ارزشی برای ما ندارد. اروپایی‌ها و این کشور‌ها بهتر است به بدبختی‌ها و مشکلات خودشان برسند و در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت نکنند.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: موضوعاتی مانند زائر ایرانی یا توان موشکی ما به هیچ کشوری ارتباطی ندارد. زائر ایرانی بوده، هست و خواهد بود و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز خط قرمز ملت ما است.

برنامه موشکی به دیگران ربطی ندارد

حجت‌الاسلام‌ حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه‌های امروز با تأکید بر لزوم هوشیاری ملی، دفاع از توانمندی‌های کشور و ضرورت هم‌افزایی همه نهاد‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مجموعه‌ای از مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مطرح کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: خوشبختی‌های مردم گام‌به‌گام و آرام‌آرام ممکن است از دست برود؛ «مواظب باشید که دزدانی خطرناک این گوهر‌های ارزنده را از شما نگیرند».

خطیب جمعه تهران پرداختن به پایه‌های ایمان، عمل صالح، حق‌گویی و صبر را راه بازگشت از خسران دانست.

حجت‌الاسلام‌ حاج‌علی‌اکبری ضمن انتقاد از مداخلات خارجی در مسائل دفاعی و نظامی کشور گفت: برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه ربطی به شما دارد؟ ما قوی هستیم و قوی‌تر خواهیم شد. این یاوه‌گویی‌ها برای ما هیچ ارزشی ندارد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تأکید کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی خط قرمز ملت است و هیچ‌کس حق دخالت در آن را ندارد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب برای اجلاس سراسری نماز، نماز را «محبوب خدای متعال و محبوب اولیاء» خواند و خواستار بازنگری و تقویت برنامه‌های ترویجی، آموزشی و اجرایی نماز در کشور شد تا کیفیت برگزاری نماز‌های جمعه و جماعت ارتقا یابد. وی از زحمات مسئولان و ستاد‌های اقامه نماز تقدیر کرد و نسبت به اهمیت تداوم این تلاش‌ها هشدار داد.

تاکید بر برخورد قاطع با رانت‌خواران و حمایت از تولید داخلی

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه بر ضرورت مقابله جدی با رانت‌خواران، چپاولگران و دزدان بیت‌المال تأکید کرد و از ستاد ویژه اقتصادی دولت خواست مانند یک «اتاق جنگ» سازماندهی‌شده عمل کند تا مشکلات معیشتی و نابرابری‌ها کاهش یابد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آب، برق و گاز رسانی، از مردم خواست در مصرف منابع صرفه‌جویی کنند و گفت: «اگر جامعه به آداب اسلامی در مصرف بازگردد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

خطیب نمازجمعه تهران همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشی، فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از نیازمندان تأکید کرد و از مردم خواست با نهاد‌های مسئول همکاری کنند تا اعتماد عمومی و امید ملی تقویت شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه از اقدامات دولت در تسریع طرح‌های مسکن ملی و کالابرگ الکترونیک استقبال و تأکید کرد که دستگاه‌ها باید با سرعت و دقت بیشتری وارد عمل شوند تا کالا‌های اساسی با حفظ کرامت و دین در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری همچنین بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بزرگ و کوچک، و مقابله با «غده‌های سرطانی» رانت‌خوار و فرصت‌طلب تأکید کرد و گفت: تلاش‌های نیروی انتظامی در عرصه مبارزه فرصت طلبان قابل تقدیر است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ادامه همچنین از قهرمانان پارالمپیک، جانبازان، توان‌یابان و بانوان ورزشکار که با حفظ حجاب در عرصه جهانی افتخار آفریدند، تشکر کرد.

خطیب نمازجمعه تهران درباره پیشرفت‌های علمی و فضایی کشور هم گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرز دانش فضایی قرار دارد و دارای چرخه کامل فضایی است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری از دانشمندان و متخصصان این حوزه قدردانی و بر ادامه حرکت گام‌به‌گام برای تحقق اهداف بزرگ ملی تأکید کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه درخصوص تحولات منطقه و وضعیت غزه بیان کرد: پس از دو سال از آغاز عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و مشروعیت بین‌المللی شکست خورد و این شکست «نشانه نصرت الهی برای ملت مظلوم فلسطین» است و جبهه مقاومت لازم است برای بهره‌گیری از فرصت‌ها آمادگی داشته باشند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به بیانیه اخیر برخی کشور‌های منطقه اظهار کرد: بیانیه‌ها و مداخلات کشور‌های منطقه و اروپایی «بی‌اساس و مداخله‌جویانه» است و آنها باید به امور داخلی خود برسند.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان با قرائت آیات و ادعیه‌ای از خداوند برای عزت مردم، نصرت مظلومان و توفیق مسئولان طلب کرد و از همه شهروندان خواست با وحدت، مشارکت و انجام وظایف فردی و اجتماعی، در ساختن جامعه‌ای امن و با ثبات نقش ایفا کنند.