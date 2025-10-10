کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش باران و وزش باد به کشاورزان و دامداران توصیه می‌شود که هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی با تاکید بر انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف افزود: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم یا مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: با توجه به رگبار باران و وزش باد، دامداران و عشایر از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه و مسیل ها خودداری کنند، همچنین از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع زمان گرد و خاک اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر شست و شوی درختان و پاکسازی سطوح گلخانه بعد از گرد و خاک بیان کرد:گلخانه داران نسبت به بستن دریچه ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه اقدام کنند.

وی با تاکید بر بستن دریچه های پروازهای کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی گفت: پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای پرورش ماهی جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس اعلام‌مرکز پایش هواشناسی کشاورزی میانگین بارش کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۴ مهرماه ۱.۳ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲.۴ میلی متر و بلندمدت ۲.۲ میلی متر است که این امر کاهش ۴۷‌.۸ درصد نسبت به سال  قبل و ۴۲.۵ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی طی ۵ روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استان های سیستان و بلوچستان،کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق پراکنده گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهیم داشت.

طی روزهای جمعه و شنبه برای استان های ساحلی دریای خزر، بارش باران، وزش باد و در شمال استان های آذربایجان شرقی و غربی رگبار پراکنده، رعد و برق و خیزش گرد و خاک‌پیش بینی می شود، یکشنبه در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهیم داشت، پنج شنبه برای شمال غرب و جمعه نیمه غربی کشور و دامنه های البرز، شنبه جنوب غرب و یکشنبه برای شمال غرب و نیمه غرب کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

جمعه در شمال غرب، غرب و شنبه در استان های ساحلی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، مرکز و خراسان شمالی کاهش دما رخ خواهد داد .

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
ضرورت جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
آخرین اخبار
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود