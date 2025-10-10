باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی با تاکید بر انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف افزود: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم یا مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: با توجه به رگبار باران و وزش باد، دامداران و عشایر از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه و مسیل ها خودداری کنند، همچنین از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع زمان گرد و خاک اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر شست و شوی درختان و پاکسازی سطوح گلخانه بعد از گرد و خاک بیان کرد:گلخانه داران نسبت به بستن دریچه ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه اقدام کنند.

وی با تاکید بر بستن دریچه های پروازهای کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی گفت: پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای پرورش ماهی جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس اعلام‌مرکز پایش هواشناسی کشاورزی میانگین بارش کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۴ مهرماه ۱.۳ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲.۴ میلی متر و بلندمدت ۲.۲ میلی متر است که این امر کاهش ۴۷‌.۸ درصد نسبت به سال قبل و ۴۲.۵ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی طی ۵ روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استان های سیستان و بلوچستان،کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق پراکنده گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهیم داشت.

طی روزهای جمعه و شنبه برای استان های ساحلی دریای خزر، بارش باران، وزش باد و در شمال استان های آذربایجان شرقی و غربی رگبار پراکنده، رعد و برق و خیزش گرد و خاک‌پیش بینی می شود، یکشنبه در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهیم داشت، پنج شنبه برای شمال غرب و جمعه نیمه غربی کشور و دامنه های البرز، شنبه جنوب غرب و یکشنبه برای شمال غرب و نیمه غرب کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

جمعه در شمال غرب، غرب و شنبه در استان های ساحلی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، مرکز و خراسان شمالی کاهش دما رخ خواهد داد .