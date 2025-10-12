باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجیدآنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۶۵۰ هزارتن حبوبات در کشور خبر داد و گفت: واردات حبوبات با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.

به گفته وی، تولید ۶۵۰ هزارتن انواع حبوبات، ۸۵ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

آنجفی با بیان اینکه فرآیند برداشت حبوبات آغاز شده است، افزود: تاکنون ۳۰ درصد حبوبات برداشت شده و کماکان تا پایان آبان ماه این روند استمرار دارد.

معاون وزیر جهاد گفت: با ورود دلالان و واسطه ها تداخل بازار بر هم می خورد که برهمین اساس واردات به میزان نیاز در راستای مدیریت و ثبات قیمت در دستور کار قرار دارد و هیچ نگرانی برای تامین حبوبات خانوار نداریم.