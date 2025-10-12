معاون وزیر جهاد از تولید ۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می‌شود که ۶۵۰ هزارتن انواع حبوبات در کشور تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجیدآنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۶۵۰ هزارتن حبوبات در کشور خبر داد و گفت: واردات حبوبات با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.

به گفته وی، تولید ۶۵۰ هزارتن انواع حبوبات، ۸۵ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

آنجفی با بیان اینکه فرآیند برداشت حبوبات آغاز شده است، افزود: تاکنون ۳۰ درصد حبوبات برداشت شده و کماکان تا پایان آبان ماه این روند استمرار دارد.

معاون وزیر جهاد گفت: با ورود دلالان و واسطه ها تداخل بازار بر هم می خورد که برهمین اساس واردات به میزان نیاز در راستای مدیریت و ثبات قیمت در دستور کار قرار دارد و هیچ نگرانی برای تامین حبوبات خانوار نداریم.

برچسب ها: تولید حبوبات ، بازار حبوبات ، واردات حبوبات
خبرهای مرتبط
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
لوبیا چیتی ارزان شد/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی ۳۲۰ هزارتومان
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
مصرف سالانه ۹۰۰ هزارتن حبوبات در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟
بانک مرکزی به وعده‌های خود درباره سکه عمل نکرد/ کاهش ۱.۵ میلیون تومانی حباب سکه
الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
تسهیل فرآیند صدور مجوز کشتی‌های کروز مسافری در ایران
شاخص کل بورس به آسانی از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟+ عکس
نرخ منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان
صرفه‌جویی ۱۰ همتی سامانه خودنویس در ثبت معاملات مسکن
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
آخرین اخبار
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا
نشست و برخاست ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند هواپیما در نیمه نخست سال
بانک مرکزی به وعده‌های خود درباره سکه عمل نکرد/ کاهش ۱.۵ میلیون تومانی حباب سکه
بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟
شاخص کل بورس به آسانی از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟+ عکس
نرخ منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان
صرفه‌جویی ۱۰ همتی سامانه خودنویس در ثبت معاملات مسکن
تسهیل فرآیند صدور مجوز کشتی‌های کروز مسافری در ایران
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
صندوق ضمانت صادرات بازوی حمایتی دولت در تجارت بین الملل است
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
محصولات اساسی مشمول بیمه فراگیر هستند
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تورم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین