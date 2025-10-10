نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به فصل برداشت، زعفران نوبرانه نگین وارد بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۸۳ تا ۸۵ میلیون تومان، پوشال ۹۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان، سرگل ۱۰۲ تا ۱۱۰ میلیون تومان و نگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان است.

وی با صادرات زعفران کماکان ادامه دارد، افزود: با توجه به فصل برداشت، زعفران نوبرانه نگین وارد بازار شده است.

میری ادامه داد: تا زمانیکه برداشت زعفران به اتمام نرسد، نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت و از طرفی میزان افزایش یا کاهش تولید بر بازار زعفران اثر گذار است. اما با توجه به تورم بعید است که قیمت کاهشی داشته باشد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ۱۴۰ هزارهکتار زیرکشت زعفران است، افزود: با توجه به آنکه گیاه زعفران زیرزمین است، از این رو تا زمانیکه برداشت انجام نشود، برآوردی راجع به کاهش یا افزایش نداریم. گفتنی است آمارهای اعلامی کارشناسان برآوردی است .

وی با اشاره به چالش های صادرات زعفران به چین گفت: مشکلات صادرات به چین مربوط به خود کشور آنهاست که مرتفع می شود و با توجه به آنکه ۷۱ کشور واردکننده زعفران از ایران همه ساله خرید بصورت روال از ما انجام می دهند و بر این میزان افزوده می شود. حال پیش بینی می شود که در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، صادرات زعفران و خریداران افزایش یابد.

برچسب ها: تولید زعفران ، صادرات زعفران ، قیمت زعفران
خبرهای مرتبط
تولید زعفران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
توسعه کشت زعفران مرهمی برای منابع آبی کشور
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
آخرین اخبار
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود