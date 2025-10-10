نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به فصل برداشت، زعفران نوبرانه نگین وارد بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۸۳ تا ۸۵ میلیون تومان، پوشال ۹۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان، سرگل ۱۰۲ تا ۱۱۰ میلیون تومان و نگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان است.

وی با صادرات زعفران کماکان ادامه دارد، افزود: با توجه به فصل برداشت، زعفران نوبرانه نگین وارد بازار شده است.

میری ادامه داد: تا زمانیکه برداشت زعفران به اتمام نرسد، نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت و از طرفی میزان افزایش یا کاهش تولید بر بازار زعفران اثر گذار است. اما با توجه به تورم بعید است که قیمت کاهشی داشته باشد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ۱۴۰ هزارهکتار زیرکشت زعفران است، افزود: با توجه به آنکه گیاه زعفران زیرزمین است، از این رو تا زمانیکه برداشت انجام نشود، برآوردی راجع به کاهش یا افزایش نداریم. گفتنی است آمارهای اعلامی کارشناسان برآوردی است .

وی با اشاره به چالش های صادرات زعفران به چین گفت: مشکلات صادرات به چین مربوط به خود کشور آنهاست که مرتفع می شود و با توجه به آنکه ۷۱ کشور واردکننده زعفران از ایران همه ساله خرید بصورت روال از ما انجام می دهند و بر این میزان افزوده می شود. حال پیش بینی می شود که در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، صادرات زعفران و خریداران افزایش یابد.