باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهار داشت: پروژه راه آهن چابهار _ زاهدان به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد دلار در حال توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور است. این پروژه در ۲۰ سال گذشته بینظیر بوده و نه تنها به لحاظ ابعاد و اندازه، بلکه به دلیل اهمیت آن نیز حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: این پروژه شامل بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی است که هماکنون در حال انجام است و پیشرفت زیرسازی مسیر حدود ۹۳ درصد است.
او بیان کرد: تا به امروز، بیش از دو دهم میلیون متر مکعب عملیات بتنریزی انجام شده که در نوع خود استثنایی است. کمتر پروژهای با چنین ابعاد و اندازهای، به این سطح از پیشرفت رسیده است.
خطیبی بیان کرد: این پروژه شامل تونل ۱۷ کیلومتر و پلهای خاص به طول ۳۴ کیلومتر است. این زیرساختها به گونهای احداث شدهاند که پیشرفتهای فعلی بالای ۹۳ درصد را نشان میدهد.
معاون شرکت ساخت توضیح داد: تمامی این پروژهها با توان پیمانکاران داخلی در حال ساخت است. به عبارت دیگر، ۱۰۰ درصد این پروژه با توان داخلی در حال اجرا میباشد.
وی افزود:تمامی بخشهای پروژه، از زیرسازی و ایستگاهها تا ساختمانها و ابنیه، به همراه تمام مصالح و ماشینآلات، از ظرفیتها و منابع داخلی کشور استفاده میکند. یکی از دلایل موفقیت این پروژه، عدم وابستگی به خارج از کشور برای احداث آن است.
او گفت: این پروژه نه تنها به لحاظ مالی بسیار ارزشمند است، بلکه نشاندهنده توانمندی و ظرفیتهای داخلی کشور در توسعه زیرساختهای حمل و نقل است. پیشرفتهای چشمگیر در این پروژه، امید به آیندهای روشنتر برای توسعه حمل و نقل کشور را افزایش میدهد.