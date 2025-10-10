معاون شرکت ساخت گفت:ابرپروژه چابهار- زاهدان با ارزش بیش از یک و نیم میلیون دلار و ۷۰ میلیون مترمکعب عملیات خاکی با تکیه ۱۰۰درصدی بر توان داخلی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار داشت: پروژه‌ راه آهن چابهار _ زاهدان به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد دلار در حال توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور است. این پروژه در ۲۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده و نه تنها به لحاظ ابعاد و اندازه، بلکه به دلیل اهمیت آن نیز حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: این پروژه شامل بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی است که هم‌اکنون در حال انجام است و پیشرفت زیرسازی مسیر حدود ۹۳ درصد است.

او بیان کرد: تا به امروز، بیش از دو دهم میلیون متر مکعب عملیات بتن‌ریزی انجام شده که در نوع خود استثنایی است. کمتر پروژه‌ای با چنین ابعاد و اندازه‌ای، به این سطح از پیشرفت رسیده است.

خطیبی بیان کرد: این پروژه شامل تونل ۱۷ کیلومتر و پل‌های خاص به طول ۳۴ کیلومتر است. این زیرساخت‌ها به گونه‌ای احداث شده‌اند که پیشرفت‌های فعلی بالای ۹۳ درصد را نشان می‌دهد.

معاون شرکت ساخت توضیح داد: تمامی این پروژه‌ها با توان پیمانکاران داخلی در حال ساخت است. به عبارت دیگر، ۱۰۰ درصد این پروژه با توان داخلی در حال اجرا می‌باشد. 

وی افزود:تمامی بخش‌های پروژه، از زیرسازی و ایستگاه‌ها تا ساختمان‌ها و ابنیه، به همراه تمام مصالح و ماشین‌آلات، از ظرفیت‌ها و منابع داخلی کشور استفاده می‌کند. یکی از دلایل موفقیت این پروژه، عدم وابستگی به خارج از کشور برای احداث آن است.

او گفت: این پروژه نه تنها به لحاظ مالی بسیار ارزشمند است، بلکه نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت‌های داخلی کشور در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل است. پیشرفت‌های چشمگیر در این پروژه، امید به آینده‌ای روشن‌تر برای توسعه حمل و نقل کشور را افزایش می‌دهد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
خبرهای مرتبط
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
آخرین اخبار
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
۲۴۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد به نام دولت سند خورد
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه