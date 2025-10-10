در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس با افزایش ۷.۲۴  به ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۵۹ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس با افزایش ۷.۲۴  به ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۵۹ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۴.۱۳  به ۸۳۶ هزار و ۲۷۴ واحد رسید. همچنین، شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۳.۸۵ درصد به ۲۵ هزار و ۴۴۰ واحد رسید.

هفته کاری که کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: این هفته، ارزش معاملات مربوط به سهام حق تقدم صندوق‌های سهامی در روز شنبه به ۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان، یکشنبه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۶ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رسید. در مجموع، شصت و دو هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان معاملات مربوط به سهام حق تقدم صندوق‌های سهامی ثبت شد.

ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار 

او ادامه داد: سرانه خرید در این هفته ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

همچنین در این هفته، در روز شنبه ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، یکشنبه ۷۹۷ میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه ۳۶۳ میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه ۱،۱۴۶ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۳۰۴ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد که در مجموع ۳ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان ورود پول به سهام حق تقدم صندوق‌های سهامی را شاهد بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه به بازدهی‌های صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: در رابطه با بیشترین بازده مربوط به استخراج نفت به جز کشف، این شاخص ۱۵.۶۱ درصد رشد داشت و بعد از آن، شاخص زغال‌سنگ با ۱۳.۶۸  درصد رشد قرار گرفت. این دو شاخص به دلیل اینکه بیشتر شامل تک شرکت‌ها هستند، بازده بالایی را نشان می‌دهند. در مقابل، بیشترین افت مربوط به محصولات چوبی بود با ۱۳ درصد کاهش و بعد از آن، شاخص فنی مهندسی با ۵.۸ درصد کاهش قرار داشت.

هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان

هفته کاری که روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه باعث تا محمدرضا شاه‌نظری معاون نظارت بر بازار بورس تهران به سهامداران هشدار دهد او می‌گوید: یکی از آسیب‌های جدی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، رشد کانال‌ها و صفحات مجازی دارای محتوای فعالیت موسوم به «سیگنال‌فروشی»، «ارائه سیگنال رایگان»، «سبدگردانی» یا ترکیبی از این موارد است. این کانال‌ها با سوءاستفاده از آگاهی غیرکافی یا هیجان برخی سهام‌داران خرد، سهامی را که در اختیار دارند به‌عنوان فرصت ویژه سرمایه‌گذاری سودآور معرفی می‌کنند.

او افزود: گردانندگان این گروه از کانال‌ها و صفحات مجازی، در مواردی نیز بدون این که هویت اصلی خود را مشخص کنند، نام کاربری و رمز عبور دنبال‌کنندگان خود را با وعده‌های غیرواقعی جهت سرمایه‌گذاری سودآور از ایشان دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که نیت اصلی این اقدامات در هر دو حالت ارائه سیگنال معاملاتی یا سبدگردانی غیرمجاز از طریق فضای مجازی، اغوای اشخاص است.

همچینن رئیس سازمان بورس هم در همایشی به بزرگتر شدن بازار اشاره کرده و گفت: خیلی‌ از سهامداران انتظار کاهش کارمزد را دارند. خیلی‌ها می‌گویند از ۹۹ هنوز در زیان هستیم. کارگزاران به جای مطالبه افزایش کارمزد، بیایند با هم بازار را بزرگتر کنیم. آن‌وقت درآمد کارگزاران بیشتر می‌شود.

او گفت: اینکه می‌گویم بازار باید ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، چون در کشورهای توسعه‌یافته حجم بازارسرمایه با تولید ناخالص ملی برابر است. تولید ناخالص ما ۴۰۰ میلیارد دلار است؛ نباید می‌گذاشتید بعد از سال ۹۹ بازار این‌جور شود. ما باید کمک کنیم بازار بزرگتر شود.

حالا باید منتظر ماند و دید شنبه اولین روز معاملاتی بازار در هفته پیش رو،  نماگرهای تالار شیشه‌ای به کدام سمن حرکت خواهند کرد؟

