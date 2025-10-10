نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل گفت: حماس باید هوشیار باشد و به رژیم غاصب صهیونیست اعتماد نکند

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های امروز نماز جمعه سمنان که در مصلی امیرالمومنین این شهر برگزار شد افزود: مردم غزه با صبر و تقوی پیروز میدان بودند.

وی با بیان اینکه غزه باید در برابر رفتار‌های اسرائیل هوشیارانه عمل کند گفت: از سرگیری کمک رسانی به غزه، عقب نشینی رژیم اشغالگر اسرائیل از خان یونس و ازادی ۲ هزار اسیر حماس و فلسطین بخشی از دستاورد‌های توافق بود.

خطیب جمعه سمنان گفت: اسرائیلا جنایتکار ۲ سال برمردم مظلوم غزه ستم کرد، اما مردم فلسطین با شکیبایی پیروز میدان بودند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنانش به بازگشت تحریم‌ها که از سوی امریکا و کشور‌های اروپایی علیه کشورمان اعمال شده اشاره کردو گفت: دشمن با بکارگیری مکانزیم ماشه و تحریم‌ها علیه کشورمان میخواهد نا امیدی و فشار اقتصادی برای ملت ایران بوجود اورد، اما این حرکت دشمن هم راه به جایی نمی‌برد و ملت ما با تقوی و صبر از این دسیسه دشمن هم سرفراز بیرون می‌آیند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به پیام رهبر معظم انقلاب برای سی و دومین اجلاس نماز اشاره کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیامشان اشاره کردند نماز با خشوع و حضور قلب دل را آرام می‌کند.

وی گفت: همگان بویژه سازمان‌هایی که مسئولیت فرهنگی دارند موظفند نماز را در جامعه ترویج دهند.

