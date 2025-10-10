باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام احمد شیخ‌بهایی امام جمعه موقت کرمان در خطبه نماز جمعه امروز با تأکید بر اهمیت عمل به واقعیت‌های جامعه از مسئولان خواست که در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها به شرایط واقعی مردم توجه کنند و از «خیال‌پردازی» پرهیز کنند. وی گفت: طرح‌هایی که تصویب می‌کنید باید در کف جامعه قابل مشاهده باشد.

حجت الاسلام شیخ‌بهایی به مسئولان هشدار داد که از اشرافی‌گری اجتناب کنند. وی با تأکید بر این‌که اشرافی‌گری نفس را تحریک به قدرت‌طلبی و زیر پا گذاشتن قوانین می‌کند، گفت: این امر می‌تواند فرد را به جایی برساند که کشورش را بفروشد.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و از مسئولان خواست که برای مقابله با «گرانی‌های سرسام‌آور» اقدام کنند. وی همچنین بر لزوم تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مراکز تولیدی باید به عرصه تولید برگردند و ظرفیت‌های خود را به حداکثر برسانند.

حجت الاسلام شیخ‌بهایی به انتخابات شورا‌های شهر و روستا که سال آینده برگزار می‌شود اشاره کرد و از شورا‌ها خواست که «خودارزیابی کنند» و عملکرد خود را بررسی نمایند. وی از نامزد‌های شورا‌ها خواست که «از همین حالا برای خدمت به مردم برنامه‌ریزی کنند».

امام جمعه موقت کرمان به خطرات نفوذ دشمن در کشور اشاره کرد و تأکید کرد:دشمن فقط در مسائل اقتصادی و سیاسی نفوذ ندارد، بلکه مهم‌ترین نفوذ دشمن در مسائل فرهنگی است.

وی از مسئولان خواست که از دوقطبی کردن جامعه پرهیز کنند و وحدت مردم حول محور اسلام را تقویت کنند.

وی در خطبه اول نماز جمعه امروز با تأکید بر اهمیت تقوای الهی گفت:"اگر در جامعه‌ای ایمان و تقوا باشد، برکات نازل می‌شود.

امام جمعه موقت کرمان توضیح داد که تقوا تنها وظیفه فردی نیست و برای ایجاد جامعه‌ای برتر، تمامی اعضای جامعه باید به سمت تقویت ایمان و تقوا حرکت کنند.

حجت الاسلام شیخ‌بهایی بر اهمیت تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: جامعه باید به‌طور عملی اهمیت خدا را درک کند.

وی افزود: اگر مردم زندگی خود را محدود به تولد تا مرگ بدانند، برنامه‌ریزی‌ها بر اساس همین نگاه خواهد بود، اما اگر به‌دنبال زندگی‌ای پایان‌ناپذیر باشند، مفاسد اقتصادی و فرهنگی کاهش می‌یابد.

امام جمعه موقت کرمان گفت: ابتدا فرد باید خود را آموزش دهد، سپس خانواده‌ها و در نهایت نهاد‌های آموزشی و مسئولین جامعه باید در این راستا فعالیت کنند.

حجت الاسلام شیخ بهایی تأکید کرد که مسئولیت در تقویت تقوا نباید به یک یا چند نفر محدود شود، بلکه تمامی افراد و گروه‌ها در این امر سهیم هستند.

منبع : راه آرمان