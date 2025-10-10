برخورد شهرداری زابل با ذبح غیرمجاز دام در معابر

باشگاه خبرنگاران جوان _ حامد شهرکی‌مقدم اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد بدون مجوز اقدام به کشتار دام در سطح شهر کرده و گوشت حاصل از این ذبح‌ها را در شرایط غیربهداشتی عرضه می‌کنند، در حالی که مصرف این نوع گوشت می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم داشته باشد.

وی افزود: با وجود هشدار‌های مکرر دستگاه‌های مسوول از جمله دامپزشکی و بهداشت، برخی شهروندان به دلیل پایین‌تر بودن قیمت گوشت حاصل از این کشتار‌ها نسبت به قصابی‌های مجاز، همچنان از فروشندگان خیابانی خرید می‌کنند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و سلامت شورای شهر زابل تأکید کرد: موضوع ذبح غیرمجاز دام در معابر و خیابان‌ها باید به شکل جدی و هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری، دامپزشکی، بهداشت و نیروی انتظامی پیگیری تا یک‌بار برای همیشه ریشه‌کن شود.

در همین زمینه، شهردار زابل نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا گفت: تیم‌های خدمات شهری شهرداری به‌صورت روزانه وضعیت قصابی‌ها، مراکز عرضه گوشت و مرغ‌فروشی‌ها را رصد و گزارش‌های مربوط به کشتار غیرمجاز در معابر را به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌کنند.

محمد پودینه افزود: مأموران شهرداری به‌تنهایی امکان برخورد مستقیم با این موارد را ندارند و لازم است سایر نهاد‌های ذی‌ربط در اجرای قانون و برخورد با متخلفان همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین از آمادگی شهرداری برای همکاری با سایر دستگاه‌ها در کنترل و پیشگیری از ذبح غیرمجاز دام در سطح شهر خبر داد و گفت: سلامت شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

شهردار زابل بیان کرد: مقرر شده است اتحادیه قصابان نسبت به صدور اخطاریه برای واحد‌های صنفی متخلف، جمع‌آوری دام زنده از سطح شهر، رعایت موازین بهداشتی در قصابی‌ها و جذب سرمایه‌گذار برای احداث کشتارگاه جدید اقدام کند.

منبع شهرداری زابل