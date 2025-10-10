باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید ناصر محمدی، امام‌جمعه موقت یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر جایگاه والای نماز گفت: از نظر قرآن، نماز کلید حل مشکلات است و باید در نگاه ویژه به این فریضه الهی آن را جدی و مهم دانست.

وی افزود: طبق بیانات رهبر فرزانه انقلاب، باید با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین و مشوق‌ها، نماز را به‌صورت شیرین و جذاب ترویج کنیم، همچنین مدیران مدارس هم نماز را جذاب جلوه دهند، چرا که شیطان نمی‌خواهد انسان در مسیر نماز باقی بماند.

امام‌جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ۲۰ ماده‌ای آمریکا برای غزه و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این طرح فریبنده و گول زننده و هدف آن اداره غزه زیر نظر سازمانی بین‌المللی و خلع سلاح حماس بود.

صلح با اسرائیل معنا ندارد

وی افزود: حماس با تغییراتی این طرح را پذیرفته، اما نباید نام آن را «صلح» گذاشت بلکه در واقع طرح «آتش‌بس» است و این طرح را به این صورت که غزه باید تحت اداره فلسطینی‌ها باشد، اسرائیل باید از غزه خارج شود و تبادل اسرا نیز صورت گیرد پذیرفت.

امام‌جمعه موقت یزد ادامه داد: باید دید این طرح به سرانجام می‌رسد یا خیر، چراکه تجربه نشان داده است آمریکا و اسرائیل حتی اگر توافقی را امضا کنند، باز هم آن را نقض خواهند کرد.

آیت‌الله محمدی با تأکید بر این‌که صلح با رژیم صهیونیستی معنا ندارد، اظهار داشت: اسرائیل غده سرطانی و اشغالگر بوده و همچنان نیز هست، آتش‌بس اقدامی پسندیده است، اما صلح با این رژیم محال است و طبق وعده الهی، رژیم منحوس صهیونیستی سرانجام نابود خواهد شد.

مسئولان باید بازار را کنترل و آرامش را حفظ کنند

وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی گفت: برخی از روی ناآگاهی یا خیانت می‌گویند ایران هم باید با اسرائیل صلح کند، درحالی‌که هنوز جنایات جنگ ۱۲ روزه از یاد‌ها نرفته و به فرموده امام خمینی (ره)، اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.

امام‌جمعه موقت یزد با اشاره به سیاست‌های آمریکا و غرب علیه ایران گفت: دشمنان با بزرگ‌نمایی مکانیسم ماشه به دنبال ایجاد التهاب و هرج‌ومرج در کشور هستند تا زمینه شورش داخلی را فراهم کنند و سپس حمله نظامی خود را موفق جلوه دهند.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید با آگاهی و خردمندی، وحدت را حفظ کنند، بازار را کنترل نمایند و اجازه ندهند دشمن با ایجاد التهاب به اهداف خود برسد، دشمنان با شعار حمله به ایران درصدد ایجاد آشوب هستند، درحالی‌که شکست خود را در جنگ ۱۲ روزه پذیرفته‌اند و تنها اتحاد و هوشیاری مردم می‌تواند نقشه آنان را خنثی کند.

منبع:فارس