کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به ارزیابی شرایط بازار پرداخت و گفت: واقعیت این است که بازار ما ارزشش به حداقل رسیده و در حالی که در سال ۹۹ ارزش بازار ۳۰ میلیارد دلار بوده، اکنون به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این ارزندگی بازار را نشان می‌دهد. ما منتظر تولید و فروش صنایع در شش ماهه اول سال بودیم؛ برخی صنایع وضعیت خوبی داشتند، در حالی که برخی مانند لوازم خانگی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند. با این حال، ناترازی انرژی اثر چندانی نداشته است.

او افزود: افزایش قیمت‌ها به حدی بوده که به نظر می‌رسد بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور از این رشد دلار بهره‌مند شده‌اند. واقعیت این است که با ورود به دوره‌ای جدید و خروج از بلاتکلیفی ناشی از مکانیزم ماشه شرایط بازار روشن‌تر شده و شاهد ورود پول‌های جدید به بازار بودیم. در این هفته، شاخص کل از ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تا به ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۱۰ هزار واحدی است. اکثر سهام‌ها در صف خرید بودند.

صفاری تأکید کرد: دز مجموع بازار همچنان ارزنده است و معمولاً نیمه دوم سال برای بازار خوب است انتظار داریم رشد ادامه پیدا کند، مگر اینکه شوک سیاسی خاصی به وجود آید.

این کارشناس در خصوص احتمال عبور بازار از کانال ۳ میلیون تومان بیان داشت: اگر بازار سه میلیون واحد را رد کند، بعید می‌دانم که بازگشتی به عقب داشته باشد. P/e بازار کاهش یافته و اکثر صنایع به سطح p/e دو یا دو و نیم رسیده‌اند. در شرایط کنونی و با توجه به کاهش سود تقسیم شده در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید، بعید است که با وجود پیشرفت‌های مثبت، بازار به عقب برگردد.

او در مورد توصیه به سهامداران جدید گفت: توصیه می‌کنم که اگر تازه وارد بازار می‌شوند و منابع محدودی دارند، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. اگر منابع بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارند، می‌توانند به سبدگردان‌ها مراجعه کنند. همچنین باید توجه داشته باشند که به دنبال تحلیل‌های مؤثر باشند و به جای خرید مستقیم، با مشاوره و تجزیه و تحلیل شرکت‌ها، در سهام‌های با پتانسیل بالا سرمایه‌گذاری کنند.