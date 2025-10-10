باشگاه خبرنگاران جوان ـ قدرتالله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص فعالیت بانوان آتش نشان در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ بانوی آتشنشان در ایستگاه غرب تهران حضور دارند و قرار است جذب این نیروها همزمان با راهاندازی ایستگاههای مجزا برای آنها ادامهدار باشد. در همین راستا امسال فراخوان جذب ۲۰ بانوی آتشنشان برای شرق تهران منتشر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بهکارگیری آتشنشانان زن امری بسیار ضروری است، خاطرنشان کرد: به تدریج این نیروها در شمال و جنوب تهران نیز جذب و مستقر خواهند شد. این نیروها در کنار آتشنشانان مرد میتوانند در امدادرسانی به شهروندان کمک بزرگی باشند کما اینکه اکنون نیز چنین است. ما در برخی حوادث متوجه میشویم که تا چه اندازه حضور بانوان آتشنشان موردنیاز است.
محمدی با بیان اینکه در امدادرسانی در حوادث فضاهای اختصاصی بانوان به حضور آتشنشانان زن نیاز داریم، یادآور شد: نیروهای ما توانمند هستند و برابر با آقایان برای امدادرسانی تلاش میکنند.
وی درخصوص تجهیز دستگاههای جدید آتشنشانی در هفته گذشته، گفت: هرچه نیروی انسانی قوی داشته باشیم باید تجهیزات هم در کنار آنها وجود داشته باشد. در سه سال اخیر سه بار رونمایی از تجهیزات موردنیاز آتشنشانی انجام شد که در آخرین رونمایی، هفتم مهرماه امسال با حضور رئیسجمهور، ۵۰ دستگاه خودروهای سنگین آتشنشانی را وارد ناوگان کردیم.
محمدی تاکید کرد: این تجهیزات تنها مخصوص تهران نیست بلکه درواقع برای حوادث کشوری هم استفاده میشوند؛ آتشنشانی پایتخت همواره در حوادث کشور حضور پررنگ دارد و این امکانات ظرفیت خوبی برای امدادرسانی در بحرانهاست. رونمایی تجهیزات ادامه دارد و پایان امسال هم همین تعداد تجهیزات وارد میشود و روند در سال آینده هم تداوم دارد تا ضریب ایمنی در پایتخت افزایش یابد.
وی با بیان اینکه شهروندان در هر نقطهای از شهر به کمک نیاز داشته باشند و با ۱۲۵ تماس بگیرند، نیروهای ما ظرف ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه در محل حادثه حضور خواهند یافت، گفت: ایران پنجمین کشور از لحاظ توانمندی در حوزه آتشنشانی در دنیاست. ما به طور متوسط روزانه ۴۰۰ عملیات و خدمات در پایتخت ارائه میدهیم. روزانه سه هزار و ۵۰۰ تماس با آتش نشانی حاصل میشود و خدمات موردنیاز به آنها ارائه میشود.
محمدی با بیان اینکه در گذشته روزانه ۲۰ مورد حادثه گرفتاری افراد در آسانسور داشتیم، خاطرنشان کرد: به دلیل قطعی برق این آمار به ۳۰۰ مورد افزایش یافت.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه به سرعت توان خود را با پنج هزار و ۶۰۰ نیروی آتشنشان بازیابی کردیم، یادآور شد: ما سطح آمادگی خود را بالا بردیم که اقتدار آتشنشانی را نشان میدهد. قطعاً نواقصی هم وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۰ سازمان آتشنشانی در کشور وجود دارد که در حال خدماترسانی هستند، گفت: در اجلاسی که در بلغارستان برگزار شد، رئیس سازمان آتشنشانی لسآنجلس، امدادرسانی نیروهای ما در بندر شهید رجایی را تحسین کرد و گزارش اقدامات ما با شگفتی او همراه بود. ما ظرف ۱۷ ساعت حجم عظیمی از حریق را اطفا کردیم که باعث افتخار جمهوری اسلامی است. دو کشور برای امداد هوایی آمده بودند، اما از آنها تقدیر کردیم و نیازی به کمک آنها نبود. در آن حادثه آتش نشانان از شهرهای کوچک با کمترین امکانات برای کمک حضور داشتند.
محمدی تاکید کرد: ما هرچه توان داریم برای سلامتی و ایمنی شهروندان به کار میگیریم و امیدواریم زنگ هیچ ایستگاهی برای حوادث نواخته نشود. دست آتشنشانان تهران را هم میبوسیم و قول میدهیم موضوع سختی کار آنها را پیگیری کنیم همانطور که تاکنون هم همه تلاشمان را کردهایم.
