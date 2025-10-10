شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی بشارت نصر در همدردی با کودکان مظلوم و بی دفاع غزه و محکومیت جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در شهرستان اهر با حضور حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، نیک نفس معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان اهر، اسدی معاون عمرانی فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر، سرهنگ عبدی فرمانده انتظامی شهرستان اهر، اعضای شورای اسلامی شهر اهر، مسئولان و نمازگزاران جمعه از مقابل مصلی نماز جمعه (مسجد شیخ عماد) تا میدان شهرداری اهر با شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد و در پایان راهپیمایی هم پرچم‌های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.