دکتر جیسون متیوز، پژوهشگر علوم داده در مؤسسه فناوری ماساچوست، در مصاحبه‌ای با نشریه طبیعت می‌گوید: «ما دیگر فقط می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده؛ هدف اکنون این است که بدانیم چه ممکن است اتفاق بیفتد، و آن را پیش از وقوع تغییر دهیم.

به باور او، مدل‌های جدیدی مانند «مدل‌سازان جهان» (توسعه‌یافته در دانشگاه جانز هاپکینز با پشتیبانی دارپا) آغازگر نسلی از هوش‌های مصنوعی‌اند که نه صرفاً ابزار تحلیل، بلکه «ماشین‌های پیش‌بینی آینده» خواهند بود.

این مدل‌ها می‌کوشند ساختار علت و معلولی رویدادهای جهانی را بازسازی کنند و سناریوهای محتمل آینده را با دقتی فزاینده بسنجند؛ از گسترش بیماری‌های همه‌گیر گرفته تا الگوهای مهاجرت انسان‌ها در دهه‌های آینده. در ادامه، این گزارش به بررسی این دانشمندان، پروژه‌ها و چالش‌های اخلاقی و علمی پیش‌بینی آینده با هوش مصنوعی می‌پردازد: آیا می‌توان به آینده‌ای اعتماد کرد که توسط الگوریتم نوشته شده است؟ و اگر ماشین‌ها به پیش‌بینی آینده تسلط یابند، سرنوشت تصمیم‌های انسانی چه خواهد شد؟