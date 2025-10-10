شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری راهپیمایی مردم شهرستان ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی مردمی دومین سالگرد حماسه ماندگار «طوفان‌الاقصی» در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، همزمان با سراسر کشور و پس از اقامه نماز جمعه دشمن‌شکن، با حضورحجت السلام والمسلمین حاج آقا رادمرد، حضور پرشور مردم و مسئولان در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد.  در دومین سالگرد حماسه بزرگ طوفان‌الاقصی، مردم انقلابی و ولایتمدار ماهدشت پس از اقامه نماز جمعه دشمن‌شکن، هم‌نوا با ملت بزرگ ایران، در راهپیمایی حمایت از مردم بی‌دفاع و مقاوم غزه و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی شرکت کردند.
در این مراسم که با حضور نمازگزاران، خانواده‌های شهدا، مسئولان شهری و شهرستانی، نیرو‌های بسیج و اقشار مختلف مردم برگزار شد، راهپیمایان با سر دادن شعار‌هایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «الله‌اکبر»، بار دیگر حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت اسلامی و مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با در دست داشتن پلاکارد‌ها و پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی تأکید کردند. این راهپیمایی در فضایی پرشور و معنوی از مقابل مصلی بزرگ ماهدشت آغاز و با قرائت بیانیه توسط جناب آقای محمد بیات مسؤل ستاد برگزاری نماز جمعه پایانی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با ملت فلسطین پایان یافت. 

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

برگزاری مراسم راهپیمایی

برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس

برگزاری نماز جمعه

برگزاری نماز جمعه در ماهدشت

نماز جمعه

برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت

برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت

برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی

مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت

