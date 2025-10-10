باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی مردمی دومین سالگرد حماسه ماندگار «طوفان‌الاقصی» در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، همزمان با سراسر کشور و پس از اقامه نماز جمعه دشمن‌شکن، با حضورحجت السلام والمسلمین حاج آقا رادمرد، حضور پرشور مردم و مسئولان در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. در دومین سالگرد حماسه بزرگ طوفان‌الاقصی، مردم انقلابی و ولایتمدار ماهدشت پس از اقامه نماز جمعه دشمن‌شکن، هم‌نوا با ملت بزرگ ایران، در راهپیمایی حمایت از مردم بی‌دفاع و مقاوم غزه و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی شرکت کردند.

در این مراسم که با حضور نمازگزاران، خانواده‌های شهدا، مسئولان شهری و شهرستانی، نیرو‌های بسیج و اقشار مختلف مردم برگزار شد، راهپیمایان با سر دادن شعار‌هایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «الله‌اکبر»، بار دیگر حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت اسلامی و مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با در دست داشتن پلاکارد‌ها و پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی تأکید کردند. این راهپیمایی در فضایی پرشور و معنوی از مقابل مصلی بزرگ ماهدشت آغاز و با قرائت بیانیه توسط جناب آقای محمد بیات مسؤل ستاد برگزاری نماز جمعه پایانی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با ملت فلسطین پایان یافت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.