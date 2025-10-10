باشگاه خبرنگاران جوان - فناوری خودروی باتلاق‌رو ایران با غلتک‌های عظیم و طراحی مقاوم، نماد توان مهندسی دفاعی ایران در غلبه بر سخت‌ترین زمین‌ها و مأموریت‌های پیچیده است.

پروژه ساخت باتلاق‌رو نظامی در سپاه، نمونه‌ای بارز از توان بومی در طراحی و ساخت تجهیزات نظامی متناسب با شرایط جغرافیایی و عملیاتی کشور است. این سامانه که بخشی از تحقیق و توسعه پیشرفته علمی صنایع دفاعی محسوب می‌شود، نشان‌دهنده استفاده هوشمندانه از مهندسی کاربردی برای حل یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در میدان نبرد یعنی عبور از زمین‌های غیرقابل‌تردد است.

خواص شناوری و عبور از آبگیر

اینطور به‌نظر می‌رسد‌که غلتک‌ها ساختار توخالی و آب‌بند دارند تا هنگام ورود به محیط آبی، اثر شناوری ایجاد کنند. شناوری باعث می‌شود وزن خودرو به طور جزئی روی آب منتقل شود، که کاهش اصطکاک و مقاومت را در زمین‌های غرقابی به دنبال دارد. این قابلیت با الهام از سازه‌های آبی نظامی و طراحی دوزیست ترکیب شده و خودرو را قادر می‌سازد همزمان با حرکت چرخشی، بخشی از مسیر را روی آب طی کند.

طراحی سامانه حرکتی ویژه

عرض زیاد و سطح تماس بالا باعث کاهش فشار وارد بر زمین و جلوگیری از فرو رفتن خودرو می‌شود. این ویژگی برای مأموریت‌های عبوری در زمین‌های باتلاقی، شن‌زار یا لب دریا حیاتی است.

مهم‌ترین ویژگی این خودرو، استفاده از غلتک‌های بزرگ و عریض با قطر بالا است. این غلتک‌ها از جنس فولاد مقاوم و روکش ضد خوردگی ساخته شده‌اند و طراحی دندانه‌دار آن‌ها باعث می‌شود که هنگام حرکت روی زمین‌های نرم مانند گل و باتلاق، کشش لازم فراهم شود.

سیستم انتقال قدرت با گشتاور بالا

سیستم انتقال نیرو معمولاً مجهز به دیفرانسیل‌های قفل شونده است تا در صورت کاهش اصطکاک یک طرف، نیرو به طرف دیگر منتقل شود. این طراحی در شرایطی که غلتک‌ها با گل یا آب مواجه می‌شوند، از گیر کردن خودرو جلوگیری می‌کند.

موتورهای دیزلی یا توربودیزل با قدرت متوسط تا بالا، به همراه جعبه‌دنده‌های سنگین و سیستم انتقال قدرت چهارچرخ (4WD یا حتی 8WD بسته به طراحی)، نقش مهمی در تأمین گشتاور لازم برای حرکت غلتک‌ها در زمین‌های سنگین دارند.

مزیت بومی‌سازی و شرایط ایران

برتری اصلی این خودرو، بومی بودن طراحی و ساخت آن است. ایران با داشتن مناطق متنوع جغرافیایی شامل باتلاق‌ها، تالاب‌ها، شن‌زارهای جنوب و زمین‌های گل‌آلود در شمال، نیاز جدی به چنین سامانه‌ای دارد. البته این پروژه بیشتر ارزش تحقیقاتی دارد و در صورت وقوع درگیری در مناطق باتلاق خیز سریعاً میتواند عملیاتی شود. جالب است بدانید در زمان جنگ هم خودروی مشابهی با نام جبل در جنوب کشور عملیاتی شده بود.

این خودرو از یک موتور لودر و چرخ‌هایی به قطر ۴ متر بهره می‌برد. بزرگترین نمونه در دنیا و وسیله‌ای که مخصوص حرکت در مرداب‌های کم عمق، جابجایی تجهیزات و یدک کشیدن وسیله‌هایی که در آن شرایط توان حرکت نداشتند.

کاربری نظامی و پشتیبانی میدانی این خودروی باتلاق‌رو به‌صورت چندمنظوره طراحی شده است و قابلیت های زیر را دارد: