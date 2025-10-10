نجات جان مرد ۶۵ ساله در منطقه کوهستانی پلوار ماهان

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل هلال‌احمر کرمان گفت: ساعت ٨:٢٠ صبح جمعه ١٨ مهر ۱۴۰۴، گزارش سقوط از ارتفاع و وخیم بودن حال فردی به ارتفاعات آبشار کوه‌های پلوار در روستای سکنج ماهان شهرستان کرمان صعود کرده بود، به هلال‌احمر اعلام شد.

با توجه به شرایط صعب العبور بودن و وضعیت مصدوم بلافاصله ١۶ نفر از نجاتگران هلال‌احمر کرمان در قالب ۴ تیم به محل حادثه اعزام و پس از پیمایش و برپایی چندین کارگاه فنی نجات و دسترسی به حادثه دیده، بررسی وضعیت مصدوم، انجام کمک‌های اولیه و تثبیت فیزیکی مصدوم، وی را با وضعیت پایدار به دامنه کوه انتقال و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

لازم به ذکر است صبح امروز یک تیم کوهنوردی ١٣ نفره برای صعود به قله گلچین در ارتفاعات رشته کوه پلوار روستای سکنج ماهان عزیمت کرده بودند که یک نفر دچار حادثه شده و عملیات امدادونجات به مدت ٧ ساعت به طول انجامید.

منبع:هلال‌احمر