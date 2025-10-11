کارشناس اقتصادی گفت: طبق قانون اگر مودیان اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی نکنند مشمول فرار مالیاتی خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود احمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با اجرای  طرح صدور صورت حساب الکترونیکی شاهد بهبود و شفافیت مالیاتی در این بخش هستیم گفت: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات در حوزه رسیدگی به دلالی و سوداگری دارد.

وی  با بیان اینکه اجرای صورتحساب الکترونیکی به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در حوزه  شفافیت  مالیاتی به شمار می رود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی شده و در واقع جایگزین فاکتورهای کاغذی در تمامی تبادلات کالا است افزود:  صدور این صورتحساب‌ها می‌تواند به شفافیت زنجیره کالا و خدمات در داخل کشور کمک کند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صورت حساب الکترونیکی زمینه ساط انسجام معاملات، خرید و فروش و تراکنش‌های بانکی می شود گفت: این اقدام خود باعث می‌شود  که تراکنش‌های بانکی ساماندهی شده و امکان رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم می‌سازد.

احمدی گفت: در صورتی که مودیان اقدامی برای صدور  صورت‌حساب الکترونیکی نکنند، مشمول فرار مالیاتی شده و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

او یاد آور شد:وجود این صورتحساب‌ها در ثبت خرید و فروش‌ها و معاملات، می‌تواند تناظر مناسبی بین سرعت حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های بانکی ایجاد کند. این تناظر می‌تواند شفافیت قابل توجهی را در ساختار اقتصادی ما به وجود آورد.

وی ادامه داد: کسانی که از صدور صورتحساب‌های الکترونیکی امتناع می‌کنند، معمولاً مشمول قواعد فرار مالیاتی خواهند بود و قانونگذار قطعاً با آنها برخورد خواهد کرد. 

او توضیح داد: صورتحساب‌های الکترونیکی به عنوان ابزاری برای شفافیت و کنترل مالیاتی در کشور عمل می‌کنند و می‌توانند به بهبود ساختار اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

وی تاکید کرد: برای ساماندهی بهتر وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت بازار باید تمامی دستگاه‌ها اقدام به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی کنند.

 

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
