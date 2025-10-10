باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی "بشارت نصر" بعد از اقامه نماز جمعه این هفته شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی با حضور پررنگ سربازان مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور و نمازگزاران این شهرستان در کنار فرماندهان انتظامی و نظامی و مسئولین شهرستان با سر دادن شعار الله اکبر؛ دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست؛ حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست مسیر مسجد جامع را تا میدان امام رحمت الله پیمودند و در پایان با آتش زدن پرچم آمریکا اسرائیل خشم خود را از این جنایتکاران نشان دادند.

لازم به ذکر است که این راهپیمایی مردمی به مناسبت پیروزی حماس و در حمایت از مردم مظلوم غزه، زیر سایه امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

