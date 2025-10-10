برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" توسط فرماندهان انتظامی و نظامی وسربازان مرکزآموزشی شهیدمطهری، مسئولان شهرستانی ومردم نمازگزار شهرستان نیشابور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی "بشارت نصر" بعد از اقامه نماز جمعه این هفته شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی با حضور پررنگ سربازان مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور و نمازگزاران این شهرستان در کنار فرماندهان انتظامی و نظامی و مسئولین شهرستان با سر دادن شعار الله اکبر؛ دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست؛ حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست مسیر مسجد جامع را تا میدان امام رحمت الله پیمودند و در پایان با آتش زدن پرچم آمریکا اسرائیل خشم خود را از این جنایتکاران نشان دادند.
لازم به ذکر است که این راهپیمایی مردمی به مناسبت پیروزی حماس و در حمایت از مردم مظلوم غزه، زیر سایه امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا
داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" در نیشابور + فیلم و عکس
خروش نمازگزاران صالح آباد در حمایت از مردم غزه + فیلم و عکس
آخرین اخبار
خروش نمازگزاران صالح آباد در حمایت از مردم غزه + فیلم و عکس
برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" در نیشابور + فیلم و عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک
نگاهی به وضعیت جاده خاکی روستای آلمالو از لنز دوربین شهروندخبرنگار