معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: با همکاری بخش نظامی برخی از محدودیت‌های پرواز‌های آموزشی، سبک و فوق سبک برداشته شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حمید رضا صانعی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران از حذف تدریجی معافیت‌های پروازهای آموزشی ،سبک و فوق سبک خبر داد و گفت  با ارزیابی مشترک ریسک امنیتی و ایمنی با بخش نظامی به صورت موردی برای برخی از فرودگاه‌ها ومسیرهایی که شرایط آنها فراهم باشد  مجوز پرواز صادر شده است.

وی  با بیان اینکه درحال حاضر تمامی پروازهای فوق سبک در محدوده (ATZ ) فرودگاه‌های کشور و سایت‌های پروازی مورد تایید برقرار است گفت: اما در خصوص پروازهای آموزشی بین فرودگاهی و ناوبری، همچنان محدودیت های پروازی برقرار 

معاون هوانوردی و امور بین الملل با اشاره به تصمیمات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و بخش نظامی اظهار کرد: در خصوص فرودگاه‌هایی که دارای سامانه‌های قابل اتکا بوده و نگرانی‌های کمتری از منظر امنیتی و عملیاتی وجود دارد، مجوزهای لازم پس از بررسی ریسک‌(خطرپذیری)های امنیتی و ایمنی صادر می‌شود.

وی افزود: برای یکی از شرکت‌های بزرگ آموزشی فعال در کرمان و رفسنجان، مجوزهای لازم اخذ شده و پروازهای آموزشی میان این فرودگاه‌ها و برخی فرودگاه‌های دیگر در حال انجام است و در سایر مراکز آموزشی و فرودگاهی نیز به تدریج برقرار خواهد شد.

وی ادامه داد: دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از توقف آموزش‌های خلبانی، روش‌های جایگزینی را پیشنهاد و اجرایی کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از وظایف و تمرین‌های آموزشی در پروازهای محلی، در محدوده همان فرودگاه انجام می‌شود و بخشی دیگر به فرودگاه‌های دارای تسهیلات مناسب منتقل و یا در محیط شبیه‌ساز پروازی انجام می‌شود.

 

 

