مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی گفت:با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از توان داخلی، این پالایشگاه در شش‌ماهه نخست امسال موفق به پالایش بیش از ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محسن عطارزاده اعلام کرد: پالایشگاه دوم پارس جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با بهره‌مندی از دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته بومی، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۱ میلیون استاندارد مترمکعب گاز ترش از سکوهای دریایی دریافت کرده است.

وی افزود: پالایشگاه دوم همچنین موفق به ارسال حدود ۱۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون استاندارد مترمکعب گاز شیرین به خطوط سراسری انتقال گاز شده است که نقشی مؤثر در تأمین انرژی پایدار کشور و پشتیبانی از صنایع داخلی ایفا می‌کند.

مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی تصریح کرد: در کنار این دستاوردها، تولید میعانات گازی به مقدار نزدیک به ۹.۹ میلیون بشکه و بیش از ۶۰ هزار تن گوگرد نیز از جمله نتایج عملکرد این پالایشگاه در نیمه نخست سال است؛ که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای فرآیندهای پالایشی و کنترل دقیق کیفیت محصولات است.

عطارزاده با قدردانی از تلاش‌های گروه‌های فنی و مهندسی پالایشگاه تأکید کرد: با تداوم مسیر توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین داخلی، پالایشگاه دوم پارس جنوبی می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت نفت و گاز کشور ایفا کند.

منبع: مجتمع گاز پارس جنوبی
برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه گاز
خبرهای مرتبط
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
رئیس بهره‌برداری پالایشگاه چهارم مجتمع گازی پارس جنوبی مطرح کرد؛
دستاورد اقتصادی ۲۲ میلیون دلاری در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
آخرین اخبار
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی