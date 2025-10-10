باشگاه خبرنگاران جوان - محسن عطارزاده اعلام کرد: پالایشگاه دوم پارس جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با بهره‌مندی از دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته بومی، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۱ میلیون استاندارد مترمکعب گاز ترش از سکوهای دریایی دریافت کرده است.

وی افزود: پالایشگاه دوم همچنین موفق به ارسال حدود ۱۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون استاندارد مترمکعب گاز شیرین به خطوط سراسری انتقال گاز شده است که نقشی مؤثر در تأمین انرژی پایدار کشور و پشتیبانی از صنایع داخلی ایفا می‌کند.

مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی تصریح کرد: در کنار این دستاوردها، تولید میعانات گازی به مقدار نزدیک به ۹.۹ میلیون بشکه و بیش از ۶۰ هزار تن گوگرد نیز از جمله نتایج عملکرد این پالایشگاه در نیمه نخست سال است؛ که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای فرآیندهای پالایشی و کنترل دقیق کیفیت محصولات است.



عطارزاده با قدردانی از تلاش‌های گروه‌های فنی و مهندسی پالایشگاه تأکید کرد: با تداوم مسیر توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین داخلی، پالایشگاه دوم پارس جنوبی می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت نفت و گاز کشور ایفا کند.