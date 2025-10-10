مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی به ویژه در محور چالوس را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا ماسال و حدفاصل وینه تا بیلقان، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل وانا تا رینه را شاهد هستیم.

او بیان کرد:ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده های زیرآب ، پل سفید و گیلاوند، آزادراه رشت – قزوین محدوده های سراوان ، ورودی رودبار و شیرین سو را شاهد هستیم.

وی افزود:ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲، محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

او بیان کرد: تردد روان در محور های فیروزکوه ، هراز و آزادراه قزوین - رشت مسیر (جنوب به شمال) گزارش شده است.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل کماشهر تا مهرویلا و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک وترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران –کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک را شاهد هستیم.

وی افزود: ترافیک سنگین در محور فشم – تهران حدفاصل زردبند تا سه راهی قوچک،آزادراه قم – تهران محدوده پارک جنگلی افرا و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام را شاهد هستیم.