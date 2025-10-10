مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از بعد از ظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی مناطق شمال غرب، افزایش ابر و رگبار باران را شاهد خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، روز شنبه در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی اظهار داشت: از بعد از ظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی مناطق شمال غرب، افزایش ابر و رگبار باران و روز دوشنبه با تقویت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین و البرز و روز سه‌شنبه در استان‌های ساحلی خزر رگبار و رعد و برق، کاهش دما و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

ضیائیان توضیح داد: طی پنج روز آینده در نیمه غربی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روزهای یکشنبه تا سه شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین روز جمعه در شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روز شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کاهش دما رخ می دهد.

او بیان کرد :در روزهای جمعه و شنبه دریای خزر، دریای عمان و از امروز، جمعه تا یکشنبه خلیج فارس مواج است.